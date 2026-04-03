Instruire cu privire la protejarea monumentelor istorice în cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a organizat o întâlnire cu preoții, stareții și starețele din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, pentru a crește nivelul de pregătire în domeniul protejării și conservării monumentelor istorice.

Cu această ocazie, au fost prezentate noutățile legislative în domeniu, precum și măsurile concrete pentru a se asigura securitatea lăcașurilor de cult.

Reprezentanții ISU au subliniat responsabilitatea unităților de cult în protejarea patrimoniului prin asigurarea măsurilor de siguranță.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a evidențiat importanța întâlnirii pentru clericii care au în grijă un monument istoric și nu numai.

„Cei de la ISU au dat toate sfaturile privind legislația care asigură aceste monumente unice. Îngrijirea lor, consolidarea lor, păstrarea lor este o responsabilitate în plus și o veghe mai specială. Suntem foarte bucuroși și felicităm inițiativa ISU”, a spus IPS Calinic la Trinitas TV.

Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

