Pompierii români aflați în misiune în Serbia au participat la Sfânta Liturghie de duminică

Pompierii români aflați în misiune în Serbia au participat duminică la Sfânta Liturghie, pentru a-și găsi câteva clipe de liniște, după zilele și nopțile petrecute în mijlocul intervențiilor, se arată într-o postare pe rețelele sociale a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Conaționalii noștri se află în această perioadă în misiuni de stingere a incendiilor de vegetație în Serbia și Grecia.

„Pentru câteva clipe, între pereții unei biserici din Serbia, au fost din nou acasă. Credința îi unește, camaraderia îi apropie, iar simțul datoriei le amintește în fiecare zi despre importanța misiunilor pe care le desfășoară în slujba binelui. Pompierii români sunt oameni, înainte de toate, uniți prin credință, curaj și devotament”, a subliniat IGSU.

Cea mai recentă misiune a pompierilor aflați în Serbia s-a desfășurat în zona localității Šušara, unde a fost realizat un culoar de protecție, de aproximativ 800 de metri, la nivelul unei păduri de conifere, în scopul limitării propagării incendiului.

„În funcție de situațiile apărute în celelalte sectoare de intervenție, colegii noștri au format binoame de lucru împreună cu pompieri din Republica Serbia și Germania, intervenind acolo unde a fost nevoie”, mai transmite IGSU.

În cursul zilei de luni, cel de-al treilea contingent de pompieri români, specializat în stingerea incendiilor de pădure, a ajuns Republica Elenă, pentru a asigura continuitatea misiunilor de monitorizare și stingere a incendiilor de vegetație și pădure.

Foto credit: Facebook / IGSU