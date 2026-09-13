Ziua Pompierilor din România: Sfântul Iosif de la Partoș este ocrotitorul celor care luptă cu flăcările

Ziua Pompierilor din România este celebrată anual în 13 septembrie, cei care luptă cu flăcările avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Iosif de la Partoș, prăznuit în 15 septembrie.

Aniversarea amintește de lupta din Dealul Spirii, desfășurată în 13 septembrie 1848, în contextul Revoluției Române. Atunci, pompierii militari din București, conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu, s-au alăturat ostașilor români care au înfruntat trupele otomane.

Cu o zi înainte, Locotenența Domnească îi ordonase căpitanului Radu Golescu să mobilizeze Regimentul 2 Infanterie la Dealul Spirii pentru a întâmpina coloana otomană, formată din aproximativ 6.000 de soldați.

În fața iminentei confruntări, Compania de Pompieri din București, comandată de căpitanul Pavel Zăgănescu, a dorit să se alăture militarilor români.

Lupta din Dealul Spirii

Forțele otomane erau net superioare numeric, însă pompierii și ceilalți ostași români au opus rezistență.

În confruntare au murit 47 de soldați și doi ofițeri ai Companiei de Pompieri, reprezentând mai mult de jumătate din efectivul acesteia. Peste 100 de persoane au fost rănite.

Lupta din 13 septembrie 1848 este considerată ultima confruntare armată desfășurată pe teritoriul românesc între ostașii Principatelor și trupele otomane.

Cinstirea memoriei eroilor pompieri

În memoria pompierilor care au luptat la Dealul Spirii, în 13 septembrie 1901 a fost inaugurat Monumentul Pompierilor din București.

Ziua de 13 septembrie a fost instituită oficial ca „Ziua Pompierilor din România” în anul 1997 prin Hotărârea Guvernului nr. 492/1997, în amintirea sacrificiului pompierilor militari din timpul luptei de la Dealul Spirii.

Tot în același an, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Sfântul Iosif de la Partoș ca ocrotitor al celor care luptă cu flăcările.

Foto credit: Facebook / IGSU