Episcopul Nestor la Serbările Naționale de la Țebea: Avram Iancu este un model moral pentru România de astăzi

Episcopul Nestor al Devei și Hunedoarei a participat duminică la Serbările Naționale de la Țebea. „Pentru România de astăzi, Eroul Național Avram Iancu poate fi relevant nu doar ca un model militar, ci mai ales ca un model moral”, a subliniat Preasfinția Sa.

Înaintea manifestărilor comemorative, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Țebea, județul Hunedoara.

Preasfinția Sa a oficiat apoi slujba Parastasului la mormântul lui Avram Iancu, aflat în fața lăcașului de cult din Țebea. Au fost pomeniți, de asemenea, tribunii Ioan Buteanu și Simion Groza, precum și eroii români din toate timpurile și din toate locurile.

Model moral pentru România

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Nestor a rostit cuvântul intitulat „Rolul spiritualității lui Avram Iancu în demersul său pentru impunerea dreptății sociale”, în care a evidențiat valorile care au stat la baza luptei „Crăișorului munților” pentru drepturile românilor.

„Nu sabia lui este cea mai importantă moștenire spirituală, ci întrebarea morală care stă în spatele personalității sale: pentru ce merită un om să-și pună viața în slujba celorlalți? Iar răspunsul lui pare să fi fost următorul: pentru credință, libertate, demnitate, dreptate și comunitate”.

Episcopul Devei și Hunedoarei a subliniat nevoia cultivării unor valori morale în societatea românească.

„Într-o societate modernă ca cea de astăzi, România poate că nu mai are nevoie de eroi care să conducă oamenii în luptă violentă și agresivă. Are nevoie însă de cetățeni care să considere cinstea, responsabilitatea, solidaritatea și dreptatea ca fiind valori reale”.

Mii de persoane au participat la manifestări

Potrivit Agerpres, la manifestările de la Țebea au participat mii de persoane, între care președintele Senatului, Mircea Abrudean, vicepreședinta Camerei Deputaților Natalia Intotero, reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale și credincioși veniți din mai multe zone ale țării.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în care a evidențiat importanța luptei pentru libertate în contextul actual. La rândul său, președintele Senatului a subliniat nevoia de dialog și respect reciproc în societatea românească.

„Diferențele de opinie sunt firești și chiar sănătoase într-o democrație. Ele nu trebuie să devină însă motive de ruptură între români. Avem nevoie de mai mult dialog, de mai mult respect reciproc și de capacitatea de a identifica lucrurile care ne unesc”, a spus Mircea Abrudean.

Ceremonia a continuat cu depuneri de coroane de flori la mormântul lui Avram Iancu și cu defilarea gărzii de onoare, iar în partea a doua a zilei a fost organizat un spectacol folcloric.

Avram Iancu s-a născut în 1824, la Vidra de Sus, și a avut un rol important în Revoluția de la 1848 din Transilvania. A trecut la cele veșnice în 10 septembrie 1872, la Baia de Criș, fiind înmormântat în cimitirul de la Țebea, lângă Gorunul lui Horea.