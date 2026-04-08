Aducerea Luminii Sfinte în case este o binecuvântare, dar flacăra nu este doar simbolul material al unei realități spirituale, ci și o realitate cât se poate de materială. De aceea, este nevoie să manevrăm cu atenție lumânările și candelele pe care le aprindem la slujba de Înviere.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș a transmis recent câteva sfaturi pentru prevenirea incendiilor în noaptea de Paști.

În timpul slujbei

Lumânările și candelele să nu fie ținute în apropierea hainelor, a altor materiale textile sau a părului altora persoane, pentru a preveni aprinderea acestora. Materialele sintetice sunt deosebit de inflamabile.

De asemenea, ar trebui evitată deplasarea cu lumânări aprinse în autovehicule.

În locuințe

În locuințe, lumânările și candelele aprinse să fie amplasate doar în suporturi care nu ard – preferabil, într-o farfurie cu puțină apă, ne sfătuiesc reprezentanții instituției.

De asemenea, flacăra trebuie plasată cât mai departe posibil de perdele, obiecte din lemn sau aparate electrocasnice.

Lumânarea aprinsă de Paști nu trebuie lăsată nesupravegheată, iar adormirea cu lumânări aprinse este periculoasă și ar trebui evitată, avertizează experții în situații de urgență.

Sursele de foc nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, iar când acestea sunt ținute de vârstnici sau alte categorii vulnerabile de persoane, cei din jur trebuie să manifeste atenție sporită.

Colaborare cu instituțiile de cult

În această perioadă, inspectorii de prevenire au verificat lăcașurile de cult, precum și spațiile de cazare din incinta mănăstirilor, activități în urma cărora au transmis măsuri și recomandări pentru prevenirea incendiilor.

De asemenea, pompierii îi roagă pe conducătorii auto să nu blocheze accesul autospecialelor de intervenție atunci când parchează în apropierea lăcașurilor de cult.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu