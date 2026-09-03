Pelerinaj în Transilvania înainte de ITO 2026: Tinerii germani și austrieci au descoperit tradiția ortodoxă românească

Tineri ortodocși din Germania și Austria au participat la un pelerinaj în Transilvania realizat în drumul spre ITO 2026, unde au descoperit tradiția ortodoxă românească prin rugăciune, viață monahală și vizitarea mai multor așezăminte religioase.

Pelerinajul s-a desfășurat în perioada 24-31 august și a fost organizat de Asociația „Orthodoxe Jugend” (OJ). Timp de o săptămână, participanții au fost găzduiți la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud, județul Alba, unde au luat parte la programul liturgic și la ascultările obștii.

Tinerii s-au implicat în activitățile gospodărești ale schitului, de la îngrijirea oilor și lucrările din livadă până la ajutorul oferit în bucătărie. De asemenea, a fost organizat un curs de cântare bizantină în limba germană, după care participanții au oferit răspunsurile la Sfânta Liturghie.

„Un mare dar de la Dumnezeu”

Casiana Forga, în vârstă de 19 ani, din Leipzig, a mărturisit că timpul petrecut la Găbud a contribuit la apropierea dintre membrii grupului.

„La început ne cunoșteam foarte puțin unii pe alții, dar prin munca împreună și prin timpul petrecut în pelerinaj am crescut ca grup și ne-am apropiat unii de alții. Liniștea și comunitatea au căpătat pentru mine un sens cu totul nou”.

„Îmi rămân în minte ascultările, plimbările de noapte, dulceața de piersici proaspăt făcută, dar mai ales bucuria de a putea cânta împreună în limba germană în timpul Sfintei Liturghii. Ne-am promis că vom încerca să revenim. Această săptămână a fost un mare dar de la Dumnezeu, pentru care suntem foarte recunoscători”.

Prima experiență într-o mănăstire

Pentru Annemarie Chrol, în vârstă de 22 de ani, din Viena, șederea la Găbud a reprezentat prima experiență într-o mănăstire.

„Am fost pentru prima dată într-o mănăstire, iar ceea ce am trăit acolo este greu de pus în cuvinte. Am fost primită cu multă căldură și am simțit că am crescut duhovnicește. M-am convertit la Ortodoxie și mi-am dorit de-a lungul vieții să trăiesc o astfel de experiență”.

Jakob van Plüren, în vârstă de 21 de ani, din Stadtsteinach, Germania a vorbit despre felul în care întâlnirile din România i-au întărit credința.

„Să văd credința profundă a monahilor și a oamenilor pe care i-am întâlnit aici și să le ascult poveștile mi-a întărit mult propria credință. Am văzut câtă putere există în credința ortodoxă și cât de profundă și impresionantă este istoria acesteia în România”.

Vizitarea locuri importante din Transilvania

Maria Abdykaeva, în vârstă de 22 de ani, din Salzburg, a remarcat în mod deosebit rugăciunea și cântarea comună din locurile vizitate.

„Îmi doresc să păstrez această călătorie în inimă și să-mi rămână mult timp în amintire. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a vizita aceste locuri sfinte și de a le descoperi atmosfera aparte. M-a impresionat în mod deosebit căldura și dragostea pe care le-am simțit în comunitatea mănăstirii”.

Pelerinajul a continuat la mai multe locuri cu importanță religioasă și istorică din Transilvania. Grupul a vizitat Mănăstirea Nicula, Memorialul Gherla, Mănăstirea Mihai Vodă, Cheile Turzii, Mănăstirea Dumbrava, Mănăstirea Râmeț, Catedrala Încoronării din Alba Iulia, Mănăstirea „Sfânta Cruce” și Memorialul din Aiud, precum și Biserica „Arca Noetică” din Alba Iulia.