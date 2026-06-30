Patriarhul Ecumenic a primit în dar moaște ale sfinților athoniți români recent canonizați

Monahi români din Sfântul Munte i-au oferit luni Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I fragmente din moaște ale sfinților athoniți români recent canonizați: Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu, Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu și Sf. Cuv. Nifon de la Prodromu.

Moaștele sfinților au fost aduse de o delegație formată din Ieroschimonahul Dionisie Alb, starețul Chiliei „Sf. Gheorghe” – Colciu, Ieroschimonahul Dionisie Florea, viețuitor al aceleiași chilii, și Ieorschimonahul Teofil Prodromitul, delegatul Arhimandritului Atanasie Floroiu, starețul Schitului Românesc Prodromu.

Darurile reprezintă recunoștința credincioșilor români pentru răspunsul pozitiv al Patriarhiei Ecumenice la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a-i canoniza pe cuvioșii români care au dus o viață sfântă în Muntele Athos.

Nu au fost oferite moaște ale Sf. Cuv. Nectarie Protopsaltul, deoarece moaștele sale nu sunt cunoscute.

Ceremonia de înmânare a sfintelor odoare a avut loc la Catedrala „Sfântul Gheorghe” din cartierul Fanar al Constantinopolului, la finalul Sfintei Liturghii în cinstea Sf. Ap. Petru și Pavel, prezidată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I.

Patru noi sfinți athoniți

Sfinții Cuvioși Dionisie Vatopedinul de la Colciu (11 mai) și Petroniu de la Prodromu (24 februarie) au fost canonizați la ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 30-31 august 2025 și înscriși în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29-30 septembrie 2025.

Sfinții Cuvioși Nifon de la Prodromu (13 iulie) și Nectarie Protopsaltul (18 noiembrie) au fost canonizați în ședința din 18 octombrie 2025 a Sinodului Patriarhiei Ecumenice și înscriși în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 octombrie 2025.

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Foto credit: Patriarhia Ecumenică