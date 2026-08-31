Osemintele hatmanului Luca Arbore au fost reînhumate la Mănăstirea Arbore, la peste 500 de ani de la moartea sa

Osemintele hatmanului Luca Arbore au fost reînhumate sâmbătă în pronaosul Mănăstirii Arbore, la peste 500 de ani de la trecerea sa în veșnicie.

Momentul solemn, însoțit de onoruri militare, a avut loc la finalul Sfintei Liturghii oficiate cu ocazia sărbătorii Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, hramul așezământului monahal.

La sărbătoare au participat reprezentanți ai instituțiilor locale și centrale, printre care Dan Tiperciuc, primarul localității Arbore, și Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava.

Slujba a fost oficiată de Episcopul Daciei Felix, împreună cu Episcopii vicari Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, și Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

„Personalitate fără compromisuri, Luca Arbore sau Arbure a fost un om deosebit. Nu mulți oameni se nasc și trăiesc ghidați de principii sănătoase precum ale sale. Era capabil de cele mai mărețe gesturi. Refuză să-și trădeze credința și idealul moral în situații limită de mare gravitate: asediul Sucevei, moartea lui Ștefan cel Mare, amenințările lui Ștefaniță Vodă”, a spus PS Damaschin Dorneanul.

Osemintele sale au fost deshumate în urmă cu aproape trei ani, în timpul lucrărilor de restaurare și cercetărilor arheologice. Acestea au fost analizate de specialiști, care au reconfirmat moartea tragică a hatmanului: a fost decapitat în anul 1523, din porunca domnitorului Ștefăniță Vodă.

Hramul mănăstirii

Cu prilejul hramului, au fost așezate spre închinare părticele din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul și ale Sfântului Ierarh Nectarie.

În ajunul sărbătorii, pe străzile localității Arbore a avut loc o procesiune cu moaștele Sfântului Ioan Botezătorul.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a înmânat Ordinul „Crucea Bucovinei”, din partea Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților, generalui-maior Gabriel Constantin Turculeț și generalui de brigadă Gheorghe Maxim.

Protos. Porfirie Pescaru, starețul Mănăstirii Arbore, a vorbit despre însemnătatea deosebită a zilei în care Mănăstirea Arbore, recent restaurată prin programul PNRR, a devenit locul reînhumării hatmanului Luca Arbore, la aproape cinci veacuri de la moartea sa.

Mănăstirea Arbore

Așezământul monahal este ctitoria familiei Arbore. Construcția acestuia s-a finalizat în anul 1502, având rolul de necropolă.

Ctitoria boierească, construită din cărămidă și piatră, se remarcă printr-o arhitectură deosebită, întâlnită atunci pentru prima dată în zona Moldovei, dar și prin pictura exterioară care îmbină armonios elemente orientale și occidentale, realizată de zugravul Dragoș Coman.

În pronaosul bisericii se află mormântul ctitorului, sub un baldachin de piatră sculptată, și mormântul soției acestuia Iuliana.

Foto credit: Facebook / Brigada 15 mecanizată Podu Înalt