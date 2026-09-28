Lucrările Comisiei pentru Dialog Teologic Anglican-Ortodox, la final: S-a discutat despre catehizarea credincioșilor

Comisia Internațională pentru Dialog Anglican-Ortodox s-a reunit între 19 și 24 septembrie la Alexandria, Egipt. Potrivit unui comunicat de presă, comisia a analizat modul în care cele două tradiții înțeleg formarea creștină și, în mod special, modul în care Biserica îi formează pe credincioși.

Lucrările au fost găzduite de Patriarhia Alexandriei și a Întregii Africi, fiind coordonate de Mitropolitul Atenagora al Belgiei, și Michael Lewis, Episcop asistent onorific în Dieceza de Lichfield.

Din partea Patriarhiei Române a participat Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh patriarhal.

Catehizarea credincioșilor

La baza discuțiilor au stat două referate: „Viața cotidiană și practicile duhovnicești” din perspectivă ortodoxă, și „Principii și practici ale spiritualității anglicane”.

În cadrul întâlnirii, au fost pregătite pentru publicare o prezentare generală a parcursului și evoluției comisiei, texte introductive pentru fiecare dintre cele șapte Declarații comune publicate de Comisie din anul 1973 până în prezent, precum și alte materiale de arhivă importante.

Decizia de a publica un volum cu realizările și rezoluțiile comisie a fost luată în anul 2024, la aniversarea a 50 de ani de dialog.

Următoarea întâlnirea a Comisiei Internaționale pentru Dialog Teologic Anglican-Ortodox va avea loc în perioada 17–24 septembrie 2027, în Portugalia și va fi găzduită de comunitatea anglicană.