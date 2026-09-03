Obștea Dragomirnei l-a pomenit pe Miron Barnovschi, al doilea mare ctitor al mănăstirii

La împlinirea a 399 de ani de la finalizarea fortificațiilor de incintă ale Mănăstirii Dragomirna din județul Suceava, obștea a organizat un eveniment dedicat pomenirii celui de al doilea mare ctitor al acestui sfânt așezământ – voievodul martir Miron Barnovschi Movilă.

Programul a debutat cu întâmpinarea elevilor militari de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc și de la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni.

Prezența lor simbolică a amintit că, înainte de a ajunge domn al Țării Moldovei, Miron Barnovschi a trecut prin dregătoriile ostășești ale Sfatului Domnesc al vremii, fiind spătar, staroste de Cernăuți, pârcălab de Hotin, mare hatman și portar al Sucevei.

„Ambele unități vin cu drag la noi la acest moment, cu mai mulți elevi militari, tocmai pentru a sublinia faptul că Miron Barnovschi a fost voievod, dar, înainte de a fi voievod, a trecut prin toate dregătoriile ostășești ale Sfatului Domnesc din timpul său”, a precizat maica stareță, stavrofora Maria Magdalena.

Au urmat intonarea Imnului Național al României și un Parastas pentru voievodul martir oficiat de un sobor din care au făcut parte Arhid. Vasile Demciuc, consilier la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, pr. Ionel Doru Budeanu, protopop al Protoieriei Suceava I, slujitorii așezământului monahal și clerici din împrejurimi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Crinii țarinii”, format de maici din obște.

La final, Arhid. Vasile Demciuc a evocat personalitatea Voievodului Miron Barnovschi și împrejurările sfârșitului său martiric, aducând în atenție mărturiile cronicarilor și contextul ultimei călătorii a domnului la Constantinopol. Părintele consilier și-a exprimat nădejdea că va veni vremea în care mărturisirea domnului martir va primi recunoașterea Bisericii.

Programul a continuat cu un concert de muzică folk susținut de Grupul D.O.R. din Suceava, format din peste 30 de elevi coordonați de prof. Cristian Doboș.

Evenimentul s-a încheiat cu procesiunea cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Iacob Persul din patrimoniul Dragomirnei, care a fost deschisă de tineri călare de la Centrul de echitație „Pe cai la Mitoc” – Dragomirna.

„Vedem acești tineri cu torțe, cu făclii, cu lumină din lumina veșniciei, trecând dintr-un turn în altul, dându-ne și nouă speranța și nădejdea că, într-adevăr, lumina este în sufletele noastre, dar, prin mărturisire, o putem face lucrătoare atât în noi, cât și în cei din jurul nostru”, a spus stavrofora Maria Magdalena Gherghina, stareța așezământului monahal.

Domnitorul Miron Barnovschi a fost decapitat la 2 iulie 1633, la Constantinopol, după ce a refuzat lepădarea de credința creștină. Cronicarul Ion Neculce a scris că „nevinovat a fost acest om”.