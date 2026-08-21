O campanie națională îi încurajează pe tineri să identifice pe TikTok semnele unei relații abuzive

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a lansat campania „Red Flag or Not?”, prin care îi încurajează pe tineri să identifice, pe platforma de socializare TikTok, semnele unei relații abuzive.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituție, inițiativa pornește de la faptul că violența nu începe întotdeauna printr-un act de agresiune. Controlul, gelozia, verificarea telefonului, izolarea de prieteni sau familie, manipularea și încălcarea repetată a limitelor personale pot reprezenta semnale timpurii ale unei relații abuzive.

În cadrul acțiunii, ANES a lansat pe TikTok filtrul interactiv „Red Flag or Not?”, care cuprinde 25 de situații inspirate din viața reală.

Utilizatorii sunt invitați să stabilească dacă situațiile prezentate reprezintă un „Green Flag” (n.r. comportament acceptabil) sau un „Red Flag” (n.r. comportament respingător), după care primesc explicații despre comportamentele asociate controlului, geloziei, manipulării sau lipsei de respect.

„Un comportament care rănește nu trebuie normalizat”

Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a explicat că inițiativa urmărește să transmită mesajul prevenirii într-un limbaj apropiat tinerilor.

„Vrem să vorbim mai ales cu tinerii, în spațiile în care ei sunt prezenți cel mai mult și într-un limbaj apropiat lor. Este foarte important ca fiecare tânăr să știe că respectul, libertatea și siguranța nu sunt negociabile într-o relație și că un comportament care rănește sau controlează nu trebuie normalizat”.

„Recunoașterea controlului, manipulării, geloziei excesive sau încălcării limitelor personale sunt foarte importante pentru prevenirea violenței domestice și promovarea relațiilor bazate pe respect și încredere”, a subliniat Luminița Popescu.

Campania urmărește identificarea din timp a comportamentelor nesănătoase, înainte ca acestea să fie acceptate, normalizate sau să escaladeze către forme de violență.

Unde poți cere ajutor

Persoanele care se confruntă cu o situație de violență domestică, precum și martorii sau cei care au nevoie de informații și îndrumare pot apela HelpLine-ul ANES 0800.500.333. Linia telefonică este gratuită, confidențială și disponibilă 24 de ore din 24, șapte zile din șapte.

ANES funcționează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și are atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și în prevenirea și combaterea violenței domestice.

Instituția a fost înființată în baza Legii nr. 202/2002, iar activitatea sa este reglementată și de Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

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Foto credit: Magnific / Drazen Zigic