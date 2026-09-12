Arhim. Ioan Meiu a primit vizita unui episcop anglican din SUA, care a lăudat realizarea Catedralei Naționale

Părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române în Țara Sfântă și superiorul Așezămintelor Românești de la Locurile Sfinte, l-a primit miercuri în vizită pe episcopul anglican Peter Eaton din Statele Unite ale Americii.

Potrivit unei declarații oferite de arhim. Ioan Meiu pentru Agenția de știri Basilica, ierarhul Bisericii Episcopale din Sud-Estul Floridei și-a exprimat aprecierea față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și de Catedrala Națională, pe care o consideră „o realizare deosebită și o mărturie importantă a credinței creștine în societatea contemporană”.

Discuțiile au vizat și situația comunităților creștine din Țara Sfântă, precum și necesitatea păstrării credinței în locurile în care s-a născut religia creștină.

De asemenea, cei doi au discutat despre viața creștinilor din Statele Unite ale Americii și provocările cu care se confruntă creștinismul în Europa, în special privind „secularizarea tot mai accentuată și scăderea numărului celor care își practică în mod constant credința”.

Reprezentantul Patriarhiei Române în Țara Sfântă a caracterizat întrevederea drept „un dialog sincer despre provocările pe care creștinii le întâmpină astăzi, atât în Țara Sfântă, cât și în Europa și în Statele Unite ale Americii”.