Patriarhul Daniel a primit vizita delegației Comisiei Europene condusă de doamna Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a primit vineri, 11 septembrie 2026, la Reședința Patriarhală, vizita oficială a doamnei Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

Din delegație au făcut parte doamna Mara Roman, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, domnul Cătălin Gheran, membru al Cabinetului doamnei Mînzatu; dl. Rareș Achiriloaie membru al Cabinetului și Consilier pe probleme de comunicare în Cabinetul doamnei Mînzatu; împreună cu domnul Vladimir Nicolae Rovințescu, director general al Autorității de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Vizita delegației de la Comisia Europeană la Patriarhia Română a avut ca prim obiectiv vizitarea șantierului de construcție a Centrului de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul, din orașul Pantelimon, județul Ilfov. Proiectul Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, este implementat de Patriarhia Română pe o perioadă de 52 de luni, cuprinsă între 1 septembrie 2025 și 31 decembrie 2029.

Din orașul Pantelimon, jud. Ilfov, delegația Comisiei Europene a ajuns la Reședința Patriarhală, unde a fost întâmpinată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În timpul convorbirilor de la Reședința Patriarhală a fost subliniat rolul Bisericii Ortodoxe Române în educația copiilor și a tinerilor, au fost evidențiate proiectele educațional-catehetice desfășurate de Patriarhia Română pentru prevenirea abandonului școlar, importanța parteneriatului dintre Familie, Biserică, Școală și Autorități Locale. De asemenea, a fost remarcată necesitatea construirii unui centru național, multifuncțional, cu dotări culturale și sportive pentru copii, în proximitatea municipiului București.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a exprimat aprecierea pentru susținerea constantă a educației prin fondurile alocate de către Comisia Europeană și a subliniat că „provocările la care sunt expuși copiii și tinerii din partea societății actuale, marcată de secularizare și globalizare, sărăcită de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, crize economice, sociale și morale (emigrația, consumul de alcool și droguri, violența fizică sau verbală), reprezintă un motiv întemeiat de conștientizare a rolului și importanței Familiei, Bisericii și Școlii în educarea și formarea copiilor și a tinerilor.

Comparativ cu media europeană, de ani buni, România a înregistrat cea mai ridicată rată de părăsire timpurie a școlii. Statisticile arată că acest fenomen este mai des întâlnit în zona rurală și în orașele mici, în zone izolate sau dezavantajate.”.

Pe parcursul întrevederii, atât Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cât și doamna vicepreședintă Roxana Mînzatu, au menționat importanța folosirii resurselor fiecărei instituții în beneficiul copiilor vulnerabili din punct de vedere social, educațional, spiritual și emoțional. Doamna vicepreședintă a Comisiei Europene a apreciat sprijinul pe care Biserica îl oferă copiilor din medii vulnerabile și resursa umană de care dispune la nivelul întregii țări pentru a desfășura activități de prevenire a abandonului școlar.

Concluzia întâlnirii a fost că este necesară și posibilă o cooperare mai intensă între Biserica Ortodoxă Română și Comisia Europeană pe subiecte în domeniile educațional, cultural și social.

La finalul întâlnirii, în semn de apreciere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit doamnei Roxana Mînzatu Diploma şi Medalia Anului Omagial al Pastoraţiei Familie Creştine (2026).

În continuare, delegația Comisiei Europene a vizitat Palatul Patriarhiei și Catedrala Națională, iar apoi Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia”, un așezământ ce funcționează cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Scopul acestui centru este prevenirea riscului de excluziune socială a copiilor din familii vulnerabile prin oferirea unui program de servicii sociale, educaționale, psihologice și medicale în cadrul unui centru de zi pentru copii școlari.

La final, doamna Roxana Mînzatu a mulțumit pentru primirea, ospitalitatea și deschiderea arătate pe parcursul vizitei sale la Patriarhia Română.

A consemnat Pr. Dr. Florin Marica, directorul Centrului de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul, oraș Pantelimon.