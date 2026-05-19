Proiectul „Familia – cetate de iubire”: Nouă colaborare transfrontalieră pentru prevenirea violenței domestice

Parohia „Sf. Ier. Grigorie Palama” din Chișinău a găzduit duminică o nouă conferință din seria „Familia – cetate de iubire”, organizată în cadrul unui proiect derulat de Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei împreună cu UN Women Moldova și UNFPA Moldova.

Evenimentul a reunit clerici, credincioși și invitați din România și Republica Moldova, fiind dedicat promovării valorilor familiei creștine și a educației pentru prevenirea violenței domestice.

Invitatul principal a fost părintele Mihai Marian Macuc, parohul comunității „Nașterea Maicii Domnului” – Pacea din Botoșani și consilier în domeniul adicțiilor.

Au mai participat Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale și Președintele Federației Filantropia a Patriarhiei Române, și Igor Belei, director executiv al Misiunii Sociale Diaconia.

După Sfânta Liturghie, care a fost oficiată de clerici din România și Basarabia, Părintele Mihai Marian Macuc le-a împărtășit participanților din experiența sa în consilierea dependențelor și a codependențelor și în consilierea de cuplu.

„A fost o întâlnire de suflet, emoționantă și foarte utilă. Limbajul simplu și accesibil al invitatului special a contribuit la crearea unei conexiuni deosebite cu publicul, iar informațiile primite au fost apreciate și de real folos”, transmite Părintele Nicolae Crețu, parohul comunității.

Parohul și invitatul lui de dincolo de Prut au convenit realizarea unor schimburi de experiență între credincioșii din Botoșani și Chișinău.

În cadrul proiectului, Federația Filantropia a Patriarhiei Române și Misiunea Socială Diaconia vor elabora un ghid pentru clerici în scopul combaterii și prevenirii violenței domestice.

Foto credit: Parohia „Sf. Ier. Grigorie Palama” din Chișinău