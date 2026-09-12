O delegație a Comisiei Europene a vizitat Centrul „Sfântul Ilie Tesviteanul”: Relevant pentru întreaga Uniune Europeană

O delegație a Comisiei Europene condusă de Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv, a vizitat vineri Centrul de Activități cu Tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Pantelimon, județul Ilfov. „Un exemplu de proiect care este relevant pentru întreaga Uniune Europeană”, a declarat comisarul european pentru Trinitas TV.

Roxana Mînzatu a apreciat amploarea proiectului și serviciile care vor fi oferite copiilor aflați în situații de vulnerabilitate: „Ceea ce vedem aici, sigur este un șantier, dar am văzut tot ceea ce înseamnă proiectul în perspectiva inaugurării în anul 2028, este absolut impresionant”.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a evidențiat și posibilitatea corelării activităților centrului cu alte inițiative europene destinate copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială.

„Mă bucur foarte mult că acest proiect se întâmplă și de parteneriatul între Comisia Europeană și Patriarhia Română. Rămânem aproape de cei care implementează proiectul și ne dorim ca în 2028 să vedem deschiderea acestui centru”, a subliniat comisarul european.

Preocuparea instituțiilor europene pentru dezvoltare

Părintele Florin Marica, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale, a prezentat stadiul lucrărilor: „La mai puțin de trei luni de la începerea lucrărilor, cinci corpuri de clădiri sunt deja vizibile și au fost realizate lucrările la structura de rezistență”.

Consilierul patriarhal a subliniat că vizita delegației Comisiei Europene evidențiază interesul instituțiilor europene pentru dezvoltarea unor astfel de proiecte dedicate copiilor și tinerilor.

„Vizita arată preocuparea instituțiilor europene pentru construirea și dezvoltarea unor centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii și tineri, în care aceștia să desfășoare activități, să se cunoască, să lege prietenii și, în felul acesta, să-și dezvolte competențele și abilitățile de viață”, a spus preotul.

În cadrul vizitei la București, membrii delegației Comisiei Europene au fost primiți de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Reședința Patriarhală și au vizitat Catedrala Națională, precum și Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia”.

Foto credit: Facebook / Roxana Mînzatu