Constantin Popa, tatăl directorului Trinitas TV, a fost înmormântat în localitatea natală

Constantin Popa, tatăl arhidiaconului Gheorghe-Cristian Popa, consilier patriarhal coordonator și directorul Trinitas TV, a fost înmormântat vineri în satul natal, localitatea Prăjești din județul Bacău.

Slujba de înmormântare a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, în Biserica „Izvorul Tămăduirii” din localitate.

Din soborul de slujitori au făcut parte clerici din Centrul de presă Basilica și din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, printre care: pr. Teodor Gradinaciuc, directorul Radio Trinitas, pr. Ștefan Sfarghie, directorul Ziarului Lumina, pr. Costel Mareș, protopopul de Moinești, arhid. Nicolae Iftimiu, directorul Agenției de știri Basilica și diac. Ciprian Costin Apintiliesei, secretar la Cabinetul Patriarhal.

La slujbă au participat colegi ai arhidiaconului Gheorghe-Cristian Popa din Centrul de Presă Basilica, Aurel Moisiuc din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, clerici, persoane care l-au cunoscut pe domnul Constantin Popa și familia sa.

Viață trăită în simplitate și demnitate

În calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a prezentat mesajul de condoleanțe al Preafericirii Sale.

„Dincolo de înșiruirea datelor unei biografii, adevărata măsură a vieții unui om se descoperă în iubirea pe care a dăruit-o, în binele pe care l-a făcut, în jertfa pe care a știut să o poarte în tăcere pentru cei apropiați și în amintirea pe care o lasă în sufletele lor”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Patriarhul României a evidențiat că domnul Constantin Popa va fi ținut minte drept „un soț iubitor, un părinte jertfelnic, un bunic bucuros de nepoții săi, un om bun și blând, generos și modest, care a știut să îi apropie pe oameni și să aducă lumină și bună dispoziție în jurul său”.

„Aceasta este moștenirea nevăzută, dar trainică, pe care o lasă: nu una alcătuită din lucruri trecătoare, ci din iubirea sădită în inimile celor din familie, din binele făcut semenilor și din amintirea unei vieți trăite cu simplitate și demnitate”, a adăugat Patriarhul Daniel.

Purtarea de grijă a Domnului

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a spus că deși trecerea la cele veșnice a domnului Constantin Popa a fost neașteptată, ea face parte din purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de oameni.

„În purtarea Lui de grijă, Dumnezeu rânduiește lucruri la care nu le așteptăm, pe care nu ni le închipuim. Și trecerea neașteptată din această viață a domnului Constantin Popa a surprins familia și i-a surprins pe toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit și pe cei care sunt apropiați membrilor familiei sale”.

Scurtă biografie

Constantin Popa s-a născut în data de 25 noiembrie 1952, în satul Prăjești, comuna Măgirești, județul Bacău, din părinții Emil și Ana Popa.

După absolvirea Liceului de Cultură Generală din Moinești, în anul 1971, și-a început, în același an, activitatea profesională.

Între anii 1979 și 1981 a urmat Școala de Maiștri din cadrul Grupului Școlar de Petrol Moinești, obținând calificarea de maistru, specialitatea structuri în construcții, iar în anul 1982 a fost promovat în această funcție.

În 8 septembrie 1984, Constantin Popa s-a căsătorit cu Lenuța Popa, împreună întemeind o familie binecuvântată cu trei fii: preotul Constantin, arhidiaconul Gheorghe-Cristian și Ioan-Dorin, cadru medical.

Activitatea sa profesională s-a desfășurat timp îndelungat în domeniul construcțiilor, prin diferitele structuri și întreprinderi care au funcționat de-a lungul anilor în zona Moinești.