Biserica în sprijinul familiei: Proiecte și formare pentru combaterea violenței domestice

Biserica Ortodoxă Română vine în sprijinul familiilor prin dezvoltarea de programe și cursuri dedicate prevenirii și combaterii violenței domestice.

Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal coordonator al Sectorului Social-Filantropic și președintele Federației Filantropia, a explicat pentru basilica.ro că Biserica se concentrează pe educație, prevenție și sprijin direct pentru victime.

„Am început implementarea unor cursuri și programe-pilot în Republica Moldova, urmând ca acestea să fie extinse și în România. Scopul lor este combaterea stereotipurilor care încă persistă în societate, a mentalităților de tipul bătaia e ruptă din Rai sau eu te-am făcut, eu te omor”.

Președintele Federației Filantropia a evidențiat fundamentul creștin al combaterii violenței în familie: „Pornind de la porunca iubirii aproapelui, pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o propovăduiește, Biserica nu poate decât să condamne faptele de violență domestică”.

Sprijin pentru victime

Prin Federația Filantropia, Biserica oferă și sprijin direct victimelor violenței domestice, printr-un centru de urgență la Timișoara și prin rețeaua de centre sociale din eparhii.

„Avem un centru de urgență la Timișoara, unde primim victimele violenței domestice în situații de criză. În funcție de nevoi și disponibilitate, oferim sprijin punctual și în alte centre sociale ale Federației Filantropia”, a spus părintele consilier.

Centrul de Informare și Sprijin pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (CISPAD) din Timișoara oferă servicii de consiliere și adăpost pentru victime, precum și asistență spirituală, psihologică și juridică.

Ghid pastoral privind violența domestică

Programele de formare a clericilor au fost deja lansate în Republica Moldova, în cadrul unor conferințe dedicate rolului familiei și sprijinirii victimelor abuzului. Misiunea Socială Diaconia derulează cursuri pentru preoți, care vor ajuta la recunoașterea semnelor abuzului și la intervenirea prin consiliere și sprijin comunitar.

”În primul rând, încercăm să facem prevenție — să ajungem în comunitățile vulnerabile, prin conferințe și prin implicarea preoților în cursuri de formare privind prevenirea și combaterea violenței. Toate aceste activități se desfășoară în duhul și lumina învățăturii ortodoxe”, a subliniat părintele Ciprian Ioniță.

Proiectul include și elaborarea unui ghid pastoral privind violența domestică, destinat preoților din Patriarhia Română, realizat în parteneriat de Federația Filantropia și Misiunea Socială Diaconia.

„Dorim să dezvoltăm predici și materiale catehetice prin care să le vorbim credincioșilor despre cât de important este să prevenim și să combatem violența domestică”, a declarat părintele cu privire la viitorul ghid.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene