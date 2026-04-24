Președintele României a promulgat legea femicidului

Președintele Nicușor Dan a promulgat joi Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced.

„Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice”, a transmis pe Facebook șeful statului.

„De aceea, și ca un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice.”

Președintele României a apreciat parlamentarii care au avut inițiativa acestor modificări legislative.

„Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie”, a mai scris Președintele Nicușor Dan.

Un fenomen social grav

Două treimi din victimele omorurilor comise anul trecut asupra unor membri de familie au fost femei, au scris inițiatorii în expunerea de motive – în medie, aproximativ 3 femei sau fete sunt ucise lunar de un membru al familiei lor – iar mult cazuri ar putea să nu fie prinse în statisticile oficiale.

Este pentru prima dată când în dreptul românesc apare definiția femicidului ca uciderea intenționată a unei femei sau moartea acesteia ca urmare a unor violențe împotriva ei.

Legea nu creează o infracțiune complet separată, dar asimilează femicidul cu omorul calificat și prevede pedepse mari, de 15–25 ani sau chiar detenție pe viață. Cheia sunt circumstanțele agravante noi, care fac ca pedeapsa să crească: abuzul fizic și psihologic anterior asupra victimei.

Alte noutăți sunt că urmărirea penală poate începe din oficiu și că aceasta va continua chiar dacă victima își retrage plângerea. De asemenea, încălcarea ordinului de protecție va fi sancționată mai dur.

Sursa foto: Facebook / Nicușor Dan