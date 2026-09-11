Bisericile bucureștene nu-l uită pe sfântul care a salvat Capitala de epidemii: Programul sărbătorii Sf. Visarion

Mai multe biserici din București se pregătesc de sărbătoarea Sfântului Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei, care a salvat Capitala de epidemiile de ciumă din secolul 18.

Sfântul Visarion este cinstit în data de 15 septembrie, imediat după praznicul Înălțării Sfintei Cruci.

Printre lăcașurile de cult din București care îl au ocrotitor principal sau secundar se numără Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou, Biserica „Sf. Visarion” de la Piața Romană și Schitul Măgureanu.

La bisericile amintite, luni seară, de la ora 18:00 va fi oficiată slujba Vecerniei cu Litia, iar marți dimineață va fi Acatistul Sfântului Visarion și Sfânta Liturghie, începând cu ora 08:00.

De asemenea, Sfântul Visarion este și ocrotitorul Paraclisului istoric al Mănăstirii Antim, care a primit recent și hramul Sfântului Sofian de la Antim.

Sfântul Visarion

S-a născut în anul 1490 în satul Pili din Grecia Centrală. La doar 16 ani, când a intrat în monahism, tânărul Visarion ducea o viață încununată cu virtuțile smereniei și ascultării, petrecându-și viața în priveghere, post și rugăciune. În anul 1527 a fost ales Mitropolit al Larisei, păstorind până în 1540, când a trecut la Domnul.

Sfântul Visarion este cunoscut ca făcător de minuni și alungător al molimelor, de aceea cinstitul său cap a fost adus în Țara Românească de mai multe ori, când ciuma făcea ravagii printre români.

Moaștele Sfântului au fost aduse pentru prima dată în Ungrovlahia de domnitorul Constantin Mavrocordat, în data de 14 septembrie 1730. Cu această ocazie, s-au făcut privegheri în unele biserici din București și litanii pe străzile orașului în urma cărora epidemia a dispărut. Ulterior, moaștele sfântului au mai fost aduse în țară în anii 1738, 1792 și 1796.

Potrivit unor însemnări istorice din acea perioadă, în 1792, cinstitul său cap a fost purtat în procesiune pe străzile Bucureștiului, dar și în localități din județele Ilfov, Teleorman, Dâmbovița și Olt.

Pe lângă data de 15 septembrie, Sfântul Visarion mai este cinstit în Duminica Samarinencei, la ctitoria sa de la Dusikon (Grecia) și în orașele din apropiere pe care le-a păstorit în timpul vieții.