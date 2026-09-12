Ziua Mondială a Primului Ajutor 2026: O abilitate vitală, accesibilă tuturor și esențială pentru salvarea de vieți

Ziua Mondială a Primului Ajutor este marcată anual în a doua sâmbătă din septembrie și evidențiază importanța unor cunoștințe accesibile tuturor, dar esențiale pentru salvarea de vieți.

Tema ediției din 2026 este „Primul ajutor în contexte de migrație”, cu accent pe accesul persoanelor aflate în mișcare la sprijin sigur și eficient, fără stigmatizare sau discriminare.

Până la jumătatea anului 2024, aproximativ 304 milioane de persoane trăiau ca migranți internaționali la nivel mondial. În acest context, instruirea în acordarea primului ajutor poate contribui atât la intervenția în situații critice, cât și la recunoașterea stresului și orientarea persoanelor către serviciile de care au nevoie.

Importanța instruirii în cazuri de urgență

Centrul Global de Referință pentru Prim Ajutor subliniază importanța dezvoltării unor module de instruire adaptate și a unor spații confidențiale și de încredere, precum Punctele de Servicii Umanitare, în care asistența să fie oferită în acord cu principiile Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

Viziunea Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie pentru Prim Ajutor 2030 urmărește ca cel puțin o persoană din fiecare gospodărie, școală și loc de muncă să fie instruită în abilități de salvare a vieții.

Importanța unei intervenții rapide este majoră în situațiile în care fiecare minut poate face diferența. În cazul unei persoane care nu respiră, șansele de supraviețuire scad drastic după aproximativ zece minute, iar o hemoragie severă poate deveni fatală în mai puțin de cinci minute.

Primul ajutor în România

În România, educația pentru sănătate și acordarea primului ajutor este promovată prin cursurile Crucii Roșii și concursul „Sanitarii Pricepuți”, desfășurat în școli din anul 1962.

La concurs pot participa, benevol, elevi de gimnaziu și liceu. Programul este organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România împreună cu instituții din domeniul educației, sănătății și administrației publice.

Cursurile de prim ajutor ale Crucii Roșii Române sunt susținute de medici sau instructori atestați și urmăresc să îi pregătească pe participanți să intervină până la sosirea ambulanței. Programul are o durată de 12 ore și se încheie cu un examen, în urma căruia participanții primesc un certificat de absolvire.

Programa este standardizată la nivel național și armonizată cu recomandările Consiliului European de Resuscitare și ale Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

Biserica Ortodoxă Română sprijină transmiterea cunoștințelor de prim ajutor prin activități educative non-formale desfășurate în colaborare cu Crucea Roșie Română.

Foto credit: Magnific