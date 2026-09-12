Trinitas Film a lansat o docudramă despre Sfânta Magdalena de la Mălainița

Trinitas Film a lansat sâmbătă, în ajunul proclamării locale a Sfintei Magdalena de la Mălainița, docudrama „VIDI BOG – VEDE DUMNEZEU”, dedicată vieții și mărturisirii acesteia în comunitățile românești din Valea Timocului.

Producția cinematografică urmărește viața Sfintei Magdalena de la Mălainița în contextul Primului Război Mondial, într-o perioadă în care mai multe comunități din regiune rămăseseră fără preoți și fără slujire în limba română. Rămasă văduvă la numai 19 ani, Sfânta Magdalena și-a pus întreaga viață sub semnul credinței în Dumnezeu.

O viață legată de slujirea Bisericii

În anii războiului și ai ocupației bulgare, când preoții au fost îndepărtați, ea a ținut strana, i-a adunat pe oameni la rugăciune și le-a vorbit despre credință în limba lor. Totodată, sfânta i-a îndemnat pe membrii comunității să se îndepărteze de descântece și de practicile magice, devenind un reper spiritual pentru românii din zonă.

Docudrama reconstituie această perioadă prin mărturii, documente și secvențe dramatizate, punând în lumină o viață legată aproape în întregime de slujirea Bisericii și de păstrarea credinței în comunitatea românească din Valea Timocului.

Unul dintre cuvintele care au rămas asociate Sfintei Magdalena este „Vede Dumnezeu (Vidi Bog în slavonă)”, expresie care a inspirat și titlul producției.

O producție Trinitas Film

Docudrama „VIDI BOG – VEDE DUMNEZEU” este regizată de Mara Ionescu, iar rolul principal este interpretat de Paula Hriscu. Filmul cu o durată de aproximativ o oră poate fi urmărit pe platforma Trinitas Film, primul serviciu de streaming al unei Biserici Ortodoxe Autocefale.

Abonamentul lunar este de 2 euro și oferă acces la întregul catalog al platformei, vizionare fără publicitate și acces la fluxul live al televiziunii Trinitas TV. Fondurile obținute din abonamente sprijină realizarea unor noi producții documentare ortodoxe.

Serviciul este disponibil atât pe site-ul Trinitas Film, cât și prin aplicația dedicată pentru dispozitive Android și iOS și pentru televizoare inteligente.

Sursă foto: Trinitas TV / Sept. 12, 2026