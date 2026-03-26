Camera Deputaților a votat legea împotriva femicidului: Pedepse mai mari și noi măsuri de prevenție

Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care introduce măsuri pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor împotriva femeilor, informează Agerpres.

Legea definește explicit noțiunea de femicid, care este considerat „uciderea cu intenție a unei femei, precum și moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracțiuni săvârșite cu violență, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terță parte”.

Actul normativ introduce o serie de instrumente noi pentru prevenirea și monitorizarea fenomenului. Printre acestea se numără colectarea extinsă de date de către poliție, parchete și instituțiile de medicină legală, pentru cunoașterea dimensiunii femicidului și a riscului de femicid și pentru analiza cauzelor acestor crime.

În acest scop, legea prevede și crearea unui mecanism de analiză și raportare publică prin Observatorul Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor (ORAPO), care va formula recomandări de prevenție.

După adoptarea în Camera Deputaților, legea urmează să fie promulgată și să intre în vigoare, introducând pentru prima dată în legislația românească conceptul de femicid ca formă distinctă de violență.

Prevenție și pedepse aspre

Un aspect important din actul normativ este introducerea unor măsuri educaționale și de protecție suplimentară pentru victime și copiii acestora. În cazul decesului, autoritățile sunt obligate să intervină pentru protejarea minorilor lăsați orfani de mamă.

Legea prevede și înăsprirea pedepselor pentru infracțiunile comise în context de violență domestică sau relații de control și dominație, inclusiv pentru omor și loviri cauzatoare de moarte. În aceste cazuri, sancțiunile pot ajunge până la închisoare pe viață.

De asemenea, instanța va putea elimina dreptul la moștenire persoanei condamnate pentru uciderea victimei, nemaiputând beneficia de bunurile acesteia.

Biserica este împotriva violenței domestice

În urma escaladării cazurilor de femicid, Patriarhia Română și-a exprimat îngrijorarea profundă față de aceste fenomene, care afectează grav demnitatea persoanei umane și unitatea familiilor.

„Orice manifestare a violenței este incompatibilă cu învățătura creștină și toate formele de abuz nu rănesc doar trupul, ci și sufletul persoanei agresate, provocând traume greu de vindecat pe termen lung”, atenționează Patriarhia Română.

La nivelul centrelor eparhiale din țară și din Republica Moldova sunt desfășurate constant cursuri de prevenire a violenței domestice

Conform datelor, aproximativ 1 din 5 omoruri comise în țară are loc în context domestic.

Pentru a semnala situații de violență domestică, apelați linia telefonică gratuită 0800 500 333.

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