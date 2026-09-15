PS Macarie și PS Damaschin Dorneanul au slujit la o biserică unde s-a arătat semnul Sfintei Cruci

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, au slujit la Parohia suceveană „Înălțarea Sfintei Cruci” – Părteștii de Jos II duminică în ajunul hramului.

Preasfințitul Părinte Macarie a vorbit despre istoricul bisericii, amintind că hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” este legat de apariția unui semn în chip de cruce, în urma unui trăsnet, în timpul edificării bisericii.

Ierarhul a explicat în predică semnificația duhovnicească a nașterii „din apă și din Duh”, prin Taina Sfântului Botez, pornind de la dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Nicodim, relatat în Evanghelia Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci.

Preasfințitul Părinte Macarie a explicat semnificația duhovnicească a nașterii „din apă și din Duh”, prin Taina Sfântului Botez, pornind de la dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Nicodim, relatat în Evanghelia Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh a mulțumit celor doi ierarhi pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care au contribuit la pregătirea sărbătorii hramului.

Biserica Pârteștii de Jos II a fost ridicată între anii 2000 și 2012, prin osteneala comunității locale și a părintelui paroh. Celălalt hram al sfântului lăcaș este „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”.