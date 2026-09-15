Românii din München au sărbătorit un deceniu de la sfințirea Bisericii „Sfânta Maria”

Românii din München, Germania, au marcat la finalul săptămânii trecute împlinirea unui deceniu de la sfințirea Bisericii „Sfânta Maria” a Parohiei „Buna Vestire”.

La sărbătoare au participat numeroși credincioși, precum și părintele pensionar Simion Felecan, care a păstorit comunitatea timp de peste trei decenii și care a contribuit la construirea lăcașului de cult.

Parohia „Buna Vestire” a organizat mai multe manifestări aniversare, printre care o conferință, o prezentare de carte și activități pentru copiii și tinerii din comunitate.

Duminică a avut loc Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

„O adevărată familie duhovnicească”

După slujbă, a urmat un moment festiv în care a fost prezentat și mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a descris Biserica „Sfânta Maria” ca fiind un „loc al comuniunii, al mărturisirii credinţei şi al păstrării identităţii româneşti”.

„Parohia Buna Vestire a devenit, de-a lungul timpului, o adevărată familie duhovnicească pentru numeroși credincioși ortodocşi români stabiliți, temporar sau definitiv în zona Bavariei din Germania”.

Patriarhul României a apreciat activitățile catehetice, educaționale, culturale și sociale desfășurate de comunitate, între care Școala parohială, corul mixt „Agapia” și activitățile dedicate copiilor și tinerilor.

„Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la sfințirea bisericii Sfânta Maria din München, adresăm tuturor clericilor și credincioșilor Parohiei ortodoxe române Buna Vestire alese felicitări, împreună cu părintești binecuvântări și doriri de sporire în credință și în lucrarea folositoare Bisericii și comunității românești din Bavaria”, a transmis Preafericirea Sa.

„Un giuvaier al oraşului München”

Episcopul vicar Sofian Brașoveanul a subliniat importanța sărbătorii într-o postare pe pagina sa de Facebook, descriind-o ca pe un moment „încărcat puternic de bucuria şi emoţia revederii”.

Ierarhul a amintit că parohia a reușit, prin generozitatea unor donatori, să achiziționeze la începutul anilor 2000 un teren pe care se afla clădirea unei foste stații de tren. Între anii 2014 și 2016 a fost ridicată biserica de lemn, în stil tradițional maramureșean.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul a descris lăcașul de cult drept „un giuvaier al oraşului München”.

„Bisericile sunt nu doar spaţii de rugăciune, de adunare a comunităţii, de slujire adusă lui Dumnezeu şi omului, ci şi spaţii făuritoare de identitate şi dătătoare de sens pentru viaţă, de speranţă, de putere, de iubire şi comuniune; sunt locurile unde ne formăm ca fii şi fiice ai Părintelui Ceresc, ca fraţi întreolaltă, ca oameni cu destin comunitar veşnic”.

„Păstrează vie legătura cu România”

La eveniment au participat Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, consulul general al României la München, și Florian Schuppe, responsabil pentru relațiile ecumenice al Arhiepiscopiei Catolice de München și Freising.

„Pentru românii din Bavaria, asemenea comunități oferă un loc de apartenență aici, păstrează vie legătura cu România și dau continuitate vieții în credință”, au transmis reprezentanții Consulatului General al României la München printr-o postare pe rețelele de socializare.

Parohia „Buna Vestire” din München a fost înființată în anul 1979 și recunoscută oficial de autoritățile germane în 1986. Parohul actual al comunității este părintele Alexandru Nan.

Biserica din lemn „Sfânta Maria”, construită în stil maramureșean, a devenit lăcaș permanent de rugăciune al comunității în 2015 și a fost sfințită în data de 11 septembrie 2016 de către un sobor de ierarhi.