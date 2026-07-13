Primul transplant de inimă realizat la Iași: Un pacient aflat în stare critică a primit o nouă șansă la viață

Un pacient aflat în stare critică din cauza unei insuficiențe cardiace severe a primit o nouă șansă la viață în urma primului transplant de inimă realizat la Iași.

Intervenția a fost realizată sâmbătă la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” de o echipă medicală coordonată de profesorii Grigore Tinică și Horațiu Moldovan.

Un moment istoric

Managerul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, profesorul Grigore Tinică, a descris momentul drept unul istoric pentru medicina românească.

„Această intervenție reprezintă mult mai mult decât o performanță chirurgicală. Este dovada că excelența se construiește prin ani de muncă, pregătire, încredere și colaborare între oameni care împărtășesc aceeași misiune: salvarea vieții”.

Beneficiarul transplantului este un bărbat de 44 de ani din județul Vaslui, aflat în evidența institutului din anul 2024. Pacientul suferea de o afecțiune cardiacă gravă, iar starea sa s-a deteriorat rapid.

„În aceste condiții, transplantul cardiac nu mai reprezenta doar cea mai bună opțiune terapeutică, ci singura șansă la viață”, a transmis profesorul Grigore Tinică printr-o postare pe pagina personală de Facebook.

Posibilitatea unui nou început

Intervenția a fost posibilă datorită gestului familiei unui tânăr de 28 de ani, aflat în moarte cerebrală în urma rupturii unui anevrism cerebral.

„În cea mai grea clipă a existenței lor, familia a ales să transforme o tragedie într-o speranță pentru alți oameni. Inima, ficatul, plămânii și rinichii au fost donate, oferind mai multor pacienți posibilitatea unui nou început”, a subliniat chirurgul.

Operația a implicat o echipă multidisciplinară formată din chirurgi cardiovasculari, cardiologi, medici ATI, coordonatori de transplant, perfuzioniști și asistenți medicali. Profesorul Grigore Tinică a subliniat că succesul intervenției aparține tuturor celor implicați.

„Această performanță aparține însă unei echipe mult mai numeroase decât cea care a fost prezentă în sala de operație”, a afirmat medicul.

O inimă a început să bată din nou

Managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași consideră că reușita confirmă nivelul atins de centrul medical ieșean: „Primul transplant cardiac realizat la Iași confirmă nivelul de maturitate profesională și demonstrează că medicina de înaltă performanță poate fi construită prin perseverență, colaborare și investiție continuă în oameni și în excelență”.

„Astăzi, la Iași, o inimă nu s-a oprit. A început să bată din nou. Iar odată cu ea începe și o nouă pagină în istoria medicinei cardiovasculare din România”, a evidențiat dr. Grigore Tinică.

Intervenția a făcut parte dintr-o amplă acțiune de transplant desfășurată sâmbătă, în urma a două donări de organe. Echipe medicale din mai multe centre din țară și din Italia au realizat transplanturi de cord, ficat, rinichi și plămâni, salvând viețile mai multor pacienți, potrivit Agerpres.

Foto credit: Facebook / Grigore Tinică