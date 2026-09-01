Mitropolitul Ioan a participat la inaugurarea sediului modernizat al Inspectoratului Județean de Poliție Timiș

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat duminică la inaugurarea sediului modernizat al Inspectoratului Județean de Poliție Timiș.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba de binecuvântare a sediului și le-a transmis polițiștilor timișeni un mesaj de apreciere pentru activitatea lor și pentru responsabilitatea pe care o au în societate.

Mitropolitul Banatului a arătat că misiunea polițistului se desfășoară într-un adevărat „front al dezordinii și al criminalității”, unde sunt necesare profesionalism, curaj și fermitate, dar și disponibilitatea de a face sacrificii pentru apărarea vieții, demnității și bunurilor cetățenilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan i-a felicitat pe angajații Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și i-a îndemnat să rămână oameni ai ordinii, ai responsabilității și ai slujirii binelui comun.

Modernizarea sediului a fost realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul unui proiect destinat creșterii eficienței energetice și îmbunătățirii condițiilor de lucru pentru polițiști.

Investiția are o valoare totală de 27 de milioane de lei, din care 18,4 milioane lei reprezintă valoarea eligibilă, și a vizat renovarea unei suprafețe de 1.760 de metri pătrați.