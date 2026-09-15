Mitropolitul Laurențiu: Avem înţelesul Crucii ca semn al biruinţei

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Schitul „Acoperământul Maicii Domnului” din Șura Mare, județul Sibiu. Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre înțelesul Sfintei Cruci ca semn al biruinței pentru creștini.

Părintele Mitropolit a subliniat că, prin jertfa Mântuitorului Hristos, Crucea a încetat să mai fie un semn al osândei și al umilinței, devenind simbolul biruinței asupra păcatului și a morții și călăuză a credincioșilor pe drumul spre viața veșnică.

„Mântuitorul Hristos a împăcat lumea cu Dumnezeu. Acesta este actul săvârşit de Mântuitorul prin jertfirea Sa pentru noi şi pentru a noastră mântuire. Noi toţi ne dorim să ne împărtăşim din lucrarea mântuitoare a lui Hristos şi, deci, ţinta vieţii noastre este câştigarea vieţii de dincolo, adică mântuirea sufletelor noastre”, a subliniat Mitropolitul Ardealului.

Crucea a refăcut legătura dintre om și Dumnezeu

Înaltpreasfinția Sa explicat că jertfa Mântuitorului pe Cruce reprezintă actul prin care a fost refăcută legătura dintre om și Dumnezeu.

„Jertfa de pe Cruce se actualizează în jertfa euharistică şi are ca punct culminant al Pătimirii nu doar purtarea Crucii pe calvar, ci mai ales moartea Sa prin răstignire pe Crucea Golgotei. Crucea era în vremea Mântuitorului un semn de batjocură, de ocară”, a evidențiat Mitropolitul Laurențiu.

La finalul slujbei, părintele arhim. Calinic Teslevici, administratorul schitului şi exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, a mulțumit Mitropolitului Ardealului pentru binecuvântarea oferită obștii și pelerinilor veniți la Schitul „Acoperământul Maicii Domnului”.

Schitul „Acoperământul Maicii Domnului” din Șura Mare a fost înființat în anul 2012, la inițiativa regretatului medic Marius Levițchi. Din anul 2015, obștea este formată din monahi veniți de la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, așezământul dezvoltându-se constant în ultimii ani.