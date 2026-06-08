Un volum despre patrimoniul spiritual și artistic din estul Transilvaniei a fost lansat la Bookfest

Un nou volum dedicat patrimoniului spiritual și artistic din estul Transilvaniei a fost lansat sâmbătă la Salonul Internațional de Carte Bookfest, potrivit Agerpres. Lucrarea face parte dintr-o serie mai amplă coordonată de părintele ieromonah Iustin Marchiș de la Mănăstirea Stavropoleos.

Cel de-al doilea volum al seriei „Monasteries and Churches of Transylvania. 13th to the 18th Century” (Mănăstiri și biserici din Transilvani din secolele 13-18) continuă explorarea patrimoniului spiritual și artistic al Transilvaniei prin prezentarea monumentelor reprezentative din județele Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita și Covasna.

Viziune proprie

La eveniment a luat cuvântul criticul de artă Vladimir Bulat, care a evidențiat valoarea formativă a volumului și perspectiva originală propusă de autor: „O astfel de carte este mai presus de orice, una folositoare, care te învață să vezi ceea ce tu, dacă nu ai fi parcurs această lecție, ai fi privit altfel, când te afli în fața unui monument”.

„Prin urmare, avem de a face cu un breviar și o viziune foarte proprie a părintelui Iustin despre ceea ce înseamnă monumentele creștine din această parte a țării noastre, ca parte a Europei Centrale, în care nu se pune câtuși de puțin accent exclusiv pe ortodoxie”.

Părintele Iustin Marchiș a explicat că volumul este rezultatul muncii desfășurate în cadrul comunității Mănăstirii Stavropoleos: „Să știți că aproape totdeauna lucrăm doar cu cei din comunitatea Stavropoleos. Nu putem tipări, că n-avem tiparniță. Dar trimitem cartea să fie tipărită. Deci tot ce vedeți aici, lucrarea aceasta a fost făcută în comunitatea Stavropoleos”.

Diversitate de monumente

Părintele Iustin Marchiș a arătat în introducerea celui de al doilea volum că cititorii vor regăsi în paginile albumului o diversitate de monumente și expresii artistice.

„Veți regăsi biserici de lemn și de zid, catedrale, biserici de mănăstire sau de parohie, capele ale diferitelor ordine monastice din conventurile catolice, lăcașuri de cult ale confesiunilor Reformei, cu monumentalele lor picturi, cu retabluri și cu iconostase, cu statui în piatră și în lemn, cu amvoane și icoane”.

„Dincolo de ziduri și de istoria și frumusețea lor, mi-au rămas vii în memorie discuțiile duhovnicești și întâlnirile frățești pe care le-am avut cu stareții și starețele mănăstirilor în care am poposit, primirile de care ne-am bucurat peste tot”, a spus ieromonahul.

Cu acest prilej, părintele Iustin Marchiș a anunțat că pregătește și al treilea volum al seriei, care va fi dedicat patrimoniului creștin dintre Prut și Nistru.

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Foto credit: Facebook / Bookfest – Salonul Internațional de Carte