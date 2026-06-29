Mitropolitul Andrei a sfințit o biserică în comuna Florești: Credința este rodul propriilor noastre frământări

„Credința este rodul propriilor noastre frământări”, a spus duminică Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la sfințirea Bisericii „Soborul Maicii Domnului” din comuna Florești, județul Cluj.

Înaintea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit slujba de sfințire a bisericii de lemn edificată în anul 2009.

Pornind de la pericopa evanghelică a vindecării slugii sutașului, Mitropolitul Andrei a vorbit despre fragilitatea credinței omului: „Credința noastră este slăbuță. Și lucrul acesta îl putem afla din Sfânta Scriptură, din multe locuri”.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că adevărata credință se naște din căutarea sinceră a omului și din întâlnirea sa cu Dumnezeu.

Ordine și distincții

La finalul slujbei, Mitropolitul Andrei a acordat ordine și distincții clericilor și credincioșilor care au contribuit la edificarea și înfrumusețarea lăcașului de cult.

Preotul paroh Dumitru-Marcel Andreica a primit Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici, iar ceilalți preoți slujitori ai parohiei au fost distinși cu Diploma Omagială „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”.

La eveniment au participat oficialități locale și județene, oameni de cultură și numeroși credincioși. Primarul comunei Florești, Bogdan Nicolae Pivariu, subliniat importanța construirii unei noi biserici în comunitate.

„M-am bucurat să fiu astăzi alături de comunitatea noastră la sfințirea bisericii de pe Florilor. Cred cu tărie că în continuare este calea pe care comunitatea noastră trebuie să meargă pentru a fi mai bună și a ajunge cât mai aproape de Dumnezeu”, a declarat edilul pentru Trinitas TV.

Biserica „Soborul Maicii Domnului”

Biserica „Soborul Maicii Domnului” din Florești aparține administrativ de Parohia „Sfântul Dumitru” din aceeași localitate.

Piatra de temelie a actualei biserici a fost pusă în 28 mai 2009, în ziua Înălţării Domnului, de către vrednicul de pomenire Episcop vicar Vasile Someşanul. În perioada 2023-2026, au fost realizate lucrările de pictură a lăcașului de cult.

De asemenea, curtea bisericii a fost amenajată după standardele actuale, existând un altar exterior, o troiţă, un parc pentru copii şi alte facilităţi.

Foto credit: Mtropolia Clujului / Dragoș Stroian