Proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu | FOTO

La Biserica Biserica „Sfântul Gheorghe – Nou” din Capitală a avut loc duminică, 16 august 2026, proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

Înaintea proclamării Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de arhierei format din Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul, Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Episcopul vicar Ilarion Făgărășanul al Arhiepiscopiei Sibiului.

Foto: Basilica.ro / Mircea Florescu