Mitropolitul Teofan a binecuvântat Paraclisul Penitenciarului Iași

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a sfințit marți Paraclisul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” al Penitenciarului Iași.

La slujbă au participat directorul închisorii, comisar șef de poliție penitenciară Marius Adrian Cernat, părintele Cristian Antonescu, coordonator al preoților de penitenciar din partea Patriarhiei Române, preotul protopop Florin Călugăru, părintele Gheorghe Șurpănelu de la Cimitirul „Eternitatea” din Iași, preoți de penitenciar din regiunea Moldovei și reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Spațiul a fost amenajat cu ajutorul administrației penitenciarului, ca răspuns la nevoia unui spaţiu de rugăciune, atât pentru persoanele private de libertate, cât şi pentru personalul penitenciarului.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a atras atenția asupra adicțiilor, care îi pot priva de adevărata libertate și pe cei aflați în afara penitenciarului.

„Din cuvântul Sfântului Apostol Pavel înțelegem că mai există un fel de libertate, libertatea pe care o avem în Iisus Hristos. Într-un alt loc, tot din Scriptură, găsim acest cuvânt: cel care păcătuiește este rob păcatului, iar cel care este rob, se subînțelege, nu este liber. Asta înseamnă că există și o altă întemnițare decât cea obișnuită, cea în care ne întemnițează păcatul, adesea numită astăzi dependența sau adicția”. „Aceasta ne cuprinde și pe noi, pe oamenii ziși liberi, că suntem dependenți de unele lucruri de care parcă nu ne putem desprinde. Parcă e cineva care ne conduce cu un lanț spre acel ceva, cum sunt jocurile de noroc, cum sunt drogurile, cum este pornografia, cum este pofta nelimitată de putere, pofta nelimitată de avere, ca să ai și să-i domini pe ceilalți”, a adăugat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Recunoștință pentru ctitori

La finalul slujbei, părintele Cristian Șurpănelu, slujitorul paraclisului, le-a mulțumit celor care au contribuit la edificarea lăcașului de rugăciune.

„Această capelă nu este gândită doar ca un loc de refugiu pentru cei închiși. Ea este, deopotrivă, un altar deschis pentru întregul colectiv al penitenciarului. Știu cât de grea este osteneala cadrelor noastre, câtă tensiune, frustrare și oboseală se adună zilnic în lucrul cu persoanele private de libertate”.

Părintele Cristian Șurpănelu a fost hirotesit iconom stavrofor, iar directorul penitenciarului și parohul Bisericii „Eternitatea” din Iași au primit „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”. Totodată, cei care au sprijinit amenajarea noului spațiu liturgic au primit distincții de vrednicie.