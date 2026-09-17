Campusul Agritech din Iași a fost inaugurat în prezența Mitropolitului Teofan

Campusul dual Agritech al Universității pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” a fost inaugurat luni la Ezăreni, în apropierea municipiului Iași, informează Agerpres.

La deschidere au participat ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, reprezentanți ai mediului universitar, ai administrației și ai partenerilor economici.

Campusul Agritech va putea găzdui aproximativ 200 de elevi și 100 de studenți, inclusiv tineri proveniți din medii defavorizate, oferindu-le condiții moderne de studiu, cazare și pregătire practică într-un domeniu esențial pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei alimentare.

Rectorul universității, Gerard Jităreanu, a subliniat că proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost realizat într-un timp scurt și reprezintă un pas important pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din regiune.

O investiție pentru învățământ

Realizat printr-o investiție de peste 25 de milioane de euro, Campusul a fost dezvoltat printr-un parteneriat coordonat de Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, alături de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, licee tehnologice și companii din regiunea de nord-est.

Noul complex educațional dispune de 18 laboratoare moderne, cinci ateliere digitalizate, un cămin studențesc, centru multifuncțional, sală de sport, microferme și cabinet veterinar.