Mitropolitul Ioan, îndemn către elevi la debutul anului școlar: Nu tot ceea ce puteți afla vă și zidește sufletește

Mitropolitul Ioan al Banatului i-a îndemnat pe elevi să învețe ceea ce le este de folos: „Nu tot ceea ce puteți afla vă și zidește sufletește”.

Înaltpreasfinția Sa a transmis un mesaj cu ocazia începerii noului an școlar, în care a subliniat că prima zi de școală este un moment de bucurie, dar și de emoție și responsabilitate.

„Elevii se întorc în sălile de clasă, dascălii își reiau nobila misiune, iar copiii sunt încredințați școlii de către părinții lor cu nădejdea că vor crește în cunoaștere, în înțelepciune și în buna lor așezare sufletească”.

Mitropolitul Ioan i-a îndemnat pe tineri să fie buni și solidari: „Fiți aproape unii de alții, nu lăsați niciun coleg singur și nu transformați cuvântul în rană pentru aproapele vostru”.

Îndemnuri pentru profesori și părinți

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a evidențiat rolul fundamental pe care îl au profesorii în formarea tinerelor generații.

„În mâinile dumneavoastră sunt încredințate nu numai mințile copiilor, ci și multe dintre întrebările, frământările și nădejdile lor. Dascălul are misiunea nu doar de a transmite cunoștințe, ci și de a forma caractere și de a deschide drumuri în viață”.

Părinții au fost îndemnați să acorde cât mai mult timp copilului: „Are nevoie de școală și de dascăli, dar are nevoie mai ales de căldura familiei și de pilda părinților săi. Școala și familia, împreună cu Biserica, sunt chemate să lucreze pentru luminarea minții și pentru buna creștere a fiilor acestui neam”.

Rugăciuni pentru elevi

Mitropolitul Banatului i-a îndemnat pe clerici să rostească rugăciuni la Sfânta Liturghie pentru luminarea minții copiilor și pentru binecuvântarea dascălilor și a familiilor.

„Iubiți părinți slujitori ai sfintelor altare, fiți cu luare-aminte și la nevoile materiale ale copiilor din parohiile încredințate frățiilor voastre. Sunt familii pentru care începutul școlii aduce, pe lângă bucurie, și grija zilei de mâine. Sunt părinți care nu reușesc să pregătească toate cele necesare copiilor lor și sunt copii care pășesc spre școală purtând în suflet povara lipsurilor de acasă”.

Înaltpreasfinția Sa și-a încheiat mesajul astfel: „Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să lumineze mintea elevilor, să întărească osteneala dascălilor, să binecuvânteze jertfa părinților și să răsplătească dragostea tuturor celor care se apleacă asupra copiilor aflați în lipsuri și nevoi”.