Descoperire remarcabilă în Bistrița – Năsăud: Documente vechi de sute de ani, redactate în chineză

Documente vechi de sute de ani, redactate în limba chineză, au fost descoperite de către cercetătorii Serviciului Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, a anunțat marți instituția.

Potrivit sursei citate, este vorba despre o descoperire remarcabilă, atât prin vechimea documentelor, cât și prin faptul că au fost realizate prin tehnica xilografiei.

Xilografia (sau xilogravura) pe hârtie este una dintre cele mai vechi tehnici de imprimare artistică, constând în gravarea unui desen în relief pe o placă de lemn, care este apoi dată cu cerneală și presată pe hârtie.

Primul document, datat în jurul anului 1530, redă un text de inspirație confucianistă, care subliniază ideea importanței statorniciei omului în vremuri tulburi.

Al doilea este datat la sfârșitul epocii dinastiei Ming (1368-1644) și relatează faptele domniei lui Alexandru cel Mare, ilustrând receptarea regelui macedonean în spațiul chinez.

Totodată, a fost descoperit și un calup de trei texte cu caracter biblic: mai precis, este vorba despre fragmente din primele două capitole ale Vechiului Testament. Documentele datează din perioada târzie a dinastiei Qing (cca.1820-1912).

Toate documentele pot fi consultate în sala de studiu a Serviciului Județean Bistrița – Năsăud al Arhivelor Naționale.

Foto credit: Serviciul Județean al Arhivelor Naționale

