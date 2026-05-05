Mitropolitul Primat Nifon Rusailă: 151 de ani de la trecerea în veșnicie

Marți se împlinesc 151 de ani de la trecerea în veșnicie a Mitropolitului Primat Nifon Rusailă, președintele Adunării Elective care l-a ales domn pe Alexandru Ioan Cuza în 24 ianuarie 1859.

Mitropolitul Nifon Rusailă s-a născut în anul 1789, în București, într-o familie de aromâni, primind la botez numele de Nicolae.

A intrat în monahism în anul 1809 la Mănăstirea Cernica, fiind hirotonit ierodiacon, iar mai târziu ieromonah (1826).

În data de 14 septembrie 1850 a fost ales Mitropolit al Ungrovlahiei, fiind întronizat pe 8 octombrie 1850.

În această calitate a participat activ la procesul de unire a principatelor din 1859, îndeplinind funcția de Președinte al Divanului Ad-hoc din București (1857).

La începutul lui 1865, Nifon Rusailă a devenit Mitropolit Primat al României și președinte al Senatului, funcția din urmă arătând prestigiul de care se bucura Biserica noastră.

Autocefalia și înființarea Sfântului Sinod

În timpul păstoririi sale, Biserica Ortodoxă Română a primit autocefalia printr-un decret al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Statutul i-a fost recunoscut de Patriarhia Ecumenică în anul 1885.

După ce Mitropolitul Nifon Rusailă s-a adresat Regelui Carol I, prezentându-i situația precară a Bisericii, în 1872 a fost emisă „Legea organică pentru alegerea mitropoliților și episcopilor eparhioți, cum și a constituirii Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române”.

Legea prevedea ca întâistătătorii eparhiilor să nu mai fie numiți de guvern, ci aleși de Sfântul Sinod, format din mitropoliții și episcopii eparhioți.

Astfel, prima ședință a Sfântului Sinod a avut loc în data de 1 mai 1873 sub președinția Mitropolitului Primat Nifon Rusailă. Din acest motiv, sigiliul Sfântului Sinod avea să poarte anul 1873 ca an de înființare, prima sa ședință reprezentând de fapt prima sa activitate.

Mitropolitul Nifon Rusailă a trecut la viața veșnică în data de 5 mai 1875, fiind înmormântat la Mănăstirea Cernica.

