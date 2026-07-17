O expoziție dedicată Nadiei Comăneci a fost deschisă la Arhivele Naționale

Expoziția „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune” a fost deschisă joi la sediul Arhivelor Naționale ale României, din București, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii olimpice.

Expoziția reunește medalii, fotografii, documente și obiecte de patrimoniu care ilustrează parcursul sportiv al Nadiei Comăneci. Printre obiectele expuse se află „Cupa Europei”, atribuită sportivei în 1979, după ce a câștigat de trei ori Campionatele Europene din 1975, 1977 și 1979.

Cincizeci de ani de la primul 10 olimpic

Expoziția este organizată în cadrul Anului Nadia Comăneci, program dedicat marcării performanței obținute de sportivă la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

„Doresc să aduc sincere mulțumiri Arhivelor Naționale ale României pentru această inițiativă istorică, precum și tuturor instituțiilor care și-au reunit forțele pentru a arăta publicului aceste file de poveste. Îi invit pe toți românii, de la cei mici până la cei mari, să pășească în această expoziție deschisă pe tot parcursul anului”, a declarat celebra Nadia Comăneci, pentru Agerpres.

„Anul 1976 și tot ce a urmat nu au fost doar despre mine, sau despre un sport perfect, ci au fost despre muncă, pasiune și despre o țară întreagă care a vibrat odată cu mine”.

Vernisaj dedicat Nadiei Comăneci

Într-un mesaj video transmis la vernisaj, Nadia Comăneci a spus că expoziția o onorează și a vorbit despre importanța păstrării documentelor și fotografiilor legate de acel moment.

Curatorul expoziției, Mihaiela Grigorescu, a precizat că proiectul urmărește evoluția sportivă a Nadiei Comăneci, de la familie și primele antrenamente până la marile competiții. Expoziția poate fi vizitată gratuit până în 12 noiembrie, de luni până vineri, între orele 9:00 și 16:00, ultima intrare fiind la ora 15:30.

„În această expoziție vreau să îi provoc pe vizitatori și vreau să trăiască emoția pe care eu în copilăria mea am trăit-o urmărind înregistrările și concursurile Nadiei. Sunt din generația în care mă jucam de-a Nadia Comăneci. Tocmai de aici a pornit dorința mea de a realiza această expoziție, pentru că mi-a adus aminte de copilărie și am vrut să trăiesc emoția de atunci”, a declarat Mihaiela Grigorescu.

Printre partenerii instituționali ai proiectului se numără Agenția Națională pentru Sport, Arhiva Națională de Filme, Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești, CNSAS, Societatea Română de Televiziune, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Agerpres.

Foto credit: Facebook / Nadia Comăneci