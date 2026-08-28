Mitropolitul Antonie al Basarabiei s-a întâlnit cu Președintele Nicușor Dan

Mitropolitul Antonie al Basarabiei a primit joi vizita Președintelui Nicușor Dan la Reședința mitropolitană din Chișinău.

Întâlnirea a avut loc în cadrul vizitei Președintelui României, prilejuită de împlinirea a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Din delegația întâmpinată de IPS Antonie au făcut parte Cristian-Leon Țurcanu, ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Moldova, Oana-Silvia Țoiu, ministrul afacerilor externe al României, precum și alți demnitari și reprezentanți ai instituțiilor statului român.

Mitropolitul Antonie i-a prezentat Președintelui Nicușor Dan principalele repere ale dezvoltării Mitropoliei Basarabiei din ultimii ani și rezultatele obținute.

Consolidarea Mitropoliei Basarabiei

Înaltpreasfinția Sa și-a manifestat recunoștința pentru ajutorul primit de la autoritățile de la București în consolidarea instituțională a mitropoliei.

Numeroase proiecte de construcție, restaurare și dezvoltare a comunităților parohiale au fost realizate cu sprijinul financiar al Guvernului României, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, și cu susținerea constantă a Patriarhiei Române.

Mitropolitul Antonie i-a prezentat președintelui provocările întâmpinate în Republica Moldova. Între acestea se află necesitatea recuperării patrimoniului istoric al Mitropoliei Basarabiei, confiscat în timpul ocupației sovietice, construirea și restaurarea lăcașurilor de cult, dezvoltarea instituțiilor educaționale și social-filantropice și formarea clerului.

Aprofundarea cooperării

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a subliniat importanța aprofundării cooperării cu autoritățile de la București și Chișinău, astfel încât Mitropolia Basarabiei să-și poată împlini misiunea în condiții de demnitate, stabilitate și egalitate instituțională.

Președintele Nicușor Dan a mulțumit pentru primirea călduroasă și a mărturisit bucuria pe care o trăiește de fiecare dată când vine în Republica Moldova.

Șeful statului a exprimat susținerea României pentru comunitățile românești din Basarabia și disponibilitatea instituțiilor de la București de a rămâne aproape de Mitropolia Basarabiei, pentru ca Biserica Ortodoxă Română din Republica Moldova să-și poată desfășura misiunea pastorală, educațională și socială cu deplină responsabilitate.

Mitropolitul Basarabiei i-a oferit Președintelui României o icoană a Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, iar Președintele Nicușor Dan i-a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Antonie un Tricolor al României.

De asemenea, Președintele României a vizitat joi și Episcopia Basarabiei de Sud.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei