Sf. Luca al Crimeei a fost sărbătorit la Paraclisul Institutului Parhon: Mare ajutător, medic și chirurg de excepție

Paraclisul Institutului de Endocrinologie „C. I. Parhon” din Capitală și-a serbat joi hramul, închinat Sf. Ier. Luca al Crimeei. Lăcașul de cult deține un fragment din moaștele sfântului.

Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de părintele Radu Petre Mureșan, paroh la Biserica Mavrogheni și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, împreună cu alți preoți slujitori.

Părintele profesor a evidențiat personalitatea complexă a Sfântului Luca al Crimeei, cunoscut atât pentru activitatea sa medicală, cât și pentru mărturisirea credinței în perioada persecuțiilor comuniste: „Cinstim pe un sfânt mare ajutător, un medic și un chirurg de excepție”.

Preotul a amintit că ierarhul din Crimeea „este un mărturisitor în temnițele comuniste bolșevice, în Gulag” și că și-a exprimat credința nu doar prin activitatea sa profesională, ci și prin „iubirea și marea lui jertfelnicie pentru popor și pentru casa lui Dumnezeu”.

Mărturisirea credinței și ajutorul semenilor

Referindu-se la puterea mărturisirii sale, părintele Radu Petre Mureșan a arătat că „îndrăzneala pe care a avut-o venea din credința lui puternică”, iar ajutorul pe care îl oferă credincioșilor rămâne actual.

„Ajutorul pe care îl oferă și astăzi, ca mijlocitor în ceruri pentru sănătatea și mântuirea sufletelor noastre, este unul special”.

„Sfântul, cu siguranță, mijlocește pentru noi, iar ceea ce se întâmplă astăzi nu-i pe placul lui și ar fi dorit să fie pace, bună înțelegere și unitate între creștini”, a mai spus părintele profesor.

Pr. Radu Petre Mureșan a evidențiat bucuria pe care o reprezintă prezența moaștelor Sfântului Luca în paraclisul bucureștean. „E o mare binecuvântare prezența și fizică prin sfintele sale moaște, iar ele devin izvor de vindecare și de binecuvântare pentru toți cei care se apropie cu credință de el”.

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei a trăit între anii 1877 și 1961. A fost canonizat în anul 1996, iar din anul 2013 este înscris în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, fiind pomenit în anual în data de 11 iunie.

Mai multe fotografii de la hram sunt disponibile în secțiunea Galerii foto.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene