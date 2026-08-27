Ministerul Mediului a lansat un proiect pentru protejarea păsărilor și biodiversității din România

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat un proiect dedicat protejării păsărilor și biodiversității din România.

Programul „Consolidarea sistemului național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România” se desfășoară în perioada 2025–2029 și este finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027.

În cadrul proiectului vor fi realizate monitorizări în teren, precum și activități de colectare și analiză a datelor la nivel național. Informațiile obținute vor sta la baza elaborării Raportului de țară privind starea de conservare a avifaunei, mai ales a celei aflate în risc.

Potrivit ministerului, obiectivul principal este îmbunătățirea sistemului național prin care sunt urmărite și raportate speciile de interes comunitar, astfel încât autoritățile să dispună de informații actualizate privind starea acestora.

Protejarea biodiversității

Reprezentanții instituției subliniază importanța României pentru fauna sălbatică europeană, în contextul în care țara noastră găzduiește populații importante de păsări.

„România găzduiește unele dintre cele mai importante populații de păsări sălbatice din Europa, iar protejarea acestora contribuie la menținerea echilibrului ecosistemelor și la conservarea biodiversității pentru generațiile viitoare”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului.

Instituția arată că noul proiect urmărește și consolidarea capacității României de a-și îndeplini obligațiile europene privind protecția avifaunei și a habitatelor naturale.

„Natura nu poate fi protejată fără date corecte și fără monitorizare constantă. De aceea, investim în cunoaștere, cercetare și conservare, pentru a proteja speciile de păsări și patrimoniul natural al României, în acord cu standardele europene”.

Proiectul are o valoare de peste 49 de milioane de lei, dintre care 41,7 milioane de lei reprezintă cofinanțare din partea Uniunii Europene.

Foto credit: Magnific