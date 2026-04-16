Ce soluții bazate pe natură propune Ministerul Mediului pentru prevenirea inundațiilor

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat punerea în consultare publică a unui ghid care propune utilizarea soluțiilor bazate pe natură pentru reducerea riscului de inundații, în completarea infrastructurii hidrotehnice clasice.

„Realitatea din prezent ne arată că nu mai este suficient să intervenim doar după ce apare pericolul, ci trebuie să acționăm din timp, preventiv, folosind inclusiv natura ca aliat”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Documentul, elaborat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, introduce o schimbare de abordare în gestionarea riscurilor hidrologice, punând accent pe prevenție și pe utilizarea ecosistemelor naturale.

Potrivit ministrului, reducerea riscului de inundații trebuie să devină un obiectiv prioritar pentru Administrația Națională Apele Române, iar intervențiile nu ar trebui să se limiteze doar la reacția după producerea viiturilor, ci să vizeze și etapa de formare a acestora.

Ce măsuri pot fi luate

Ghidul aflat în transparență publică oferă exemple concrete de măsuri aplicabile în România, între care refacerea zonelor umede, împădurirea terenurilor vulnerabile, reconectarea râurilor la luncile inundabile și amenajarea unor spații naturale de retenție a apei. Aceste intervenții au rolul de a reduce volumul și viteza scurgerii apei în perioadele de precipitații abundente.

Inițiativa vine în contextul în care inundațiile reprezintă unul dintre cele mai importante riscuri naturale din România, cu efecte semnificative asupra comunităților și infrastructurii. Noul ghid propune utilizarea proceselor naturale pentru diminuarea impactului acestor fenomene, în paralel cu menținerea și modernizarea lucrărilor hidrotehnice existente.

Totodată, documentul pune la dispoziția autorităților și specialiștilor instrumente practice pentru alegerea celor mai eficiente soluții, incluzând criterii de selecție, metode de evaluare economică și modele de integrare a soluțiilor verzi în proiectele de investiții.

Unde găsești ghidul propus

Abordarea promovată este una integrată, în care soluțiile bazate pe natură nu înlocuiesc infrastructura clasică, ci o completează, asigurând un echilibru între intervențiile cu efect imediat și cele cu beneficii pe termen lung.

Reprezentanții ministerului subliniază că acest demers aliniază România la politicile europene privind gestionarea apei și adaptarea la schimbările climatice, facilitând totodată accesul la finanțări pentru proiecte sustenabile.

Proiectul de ordin și ghidul aferent sunt disponibile pe site-ul oficial al ministerului, iar persoanele interesate pot transmite observații și propuneri în termen de 10 zile de la publicare.

Sursa foto: Ministerul Mediului