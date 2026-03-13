Vulturul sur a revenit în România: Primele 25 de exemplare sunt în perioada de aclimatizare

Vulturul sur, dispărut de aproximativ 70 din fauna țării noastre, a fost readus în România. Primele 25 de exemplare se află în perioada de aclimatizare.

Păsările au fost aduse din Spania și sunt ținute într-o volieră montană din zona Rucăr, județul Argeș, pentru a se obișnui cu noul areal.

„Acest proiect marchează prima inițiativă de reintroducere a vulturului sur în România, un program pe termen lung care urmărește formarea unei populații stabile în Masivul Făgăraș. A fost o zi istorică, plină de emoții, tensiune și efort, dar care la final ne aduce multă bucurie și recunoștință”, transmite organizația Conservation Carpathia.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor salută inițiativa celor care au făcut posibilă reintroducerea vulturului sur în fauna țării noastre.

„Vulturul este un simbol al puterii, curajului, vigilenței, nobleții și are un rol esențial în echilibrul ecosistemelor, contribuind la reducerea riscului de răspândire a diverselor boli. Prin acest demers, România se aliniază eforturilor europene de conservare a vulturilor și de refacere a ecosistemelor naturale”, a declarat Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

După reintroducerea vulturului sur în Munții Făgăraș, proiectul va continua cu vulturul negru și a zăganul, mai anunță Ministrul Mediului.

Vulturul sur este o pasăre răpitoare care se hrănește exclusiv cu animale moarte, contribuind la eliminarea rapidă leșurilor și la prevenirea răspândirii bolilor. Prin acest rol, vulturul sur este considerat un veritabil „sanitar” al ecosistemelor.

Un adult poate ajunge la o greutate de 6-11 kilograme și la o anvergură a aripilor de până la 2,8 metri. Preferă zonele deschise și stâncoase pentru cuibărit și planează la mari înălțimi, folosind curenții de aer cald pentru a se deplasa cu un consum minim de energie.

Foto credit: Facebook / Conservation Carpathia