Mii de credincioși au sărbătorit Icoana Maicii Domnului de la Craiova pentru prima dată

Mii de credincioși au celebrat duminică, pentru prima dată, Icoana Maicii Domnului de la Craiova, după ce sărbătoarea a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025.

Sfânta Liturghie a fost oficiată la Catedrala Arhiepiscopală „Madona Dudu” din Craiova de Mitropolitul Irineu al Olteniei, împreună cu Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului și Episcopii Nicodim al Severinului și Strehaiei și Sebastian al Slatinei și Romanaților.

Mitropolitul Olteniei a explicat însemnătatea cinstirii icoanei făcătoare de minuni și legătura acesteia cu mijlocirea Maicii Domnului pentru credincioși: „Această icoană a Maicii Domnului ne-a fost lăsată nouă de Dumnezeu pentru a vedea Împărăţia lui Dumnezeu”.

„Atunci când ne uităm la icoană, noi privim chipul Maicii Domnului, privim ochii Maicii Domnului. Dar şi Maica Domnului ne priveşte pe noi, deoarece icoana este purtătoare de har. Maica Domnului a fost ridicată cu trupul la cer, dar se roagă pentru noi, pentru că ea nu ne-a părăsit pe noi”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Să ne bucurăm împreună!”

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a amintit principalele momente din istoria icoanei făcătoare de minuni din Craiova.

„Așa cum știm din istorie, icoana a fost găsită în dud de un negustor evreu. Încercând să o valorifice, icoana Maicii Domnului se întorcea în locul unde avea să se înalțe sfânta biserică a Maicii Domnului – Madona Dudu. Dumnezeu ne-a ajutat să restaurăm pictura acestei biserici, să restaurăm icoana Maicii Domnului, ca astăzi să ne bucurăm împreună!”.

„Să fiți binecuvântați de Maica Domnului! Bunul Dumnezeu să vă dea pace și mântuire!”, a spus la final mitropolitul.

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Craiova a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea Sfântului Sinod din data de 30 septembrie 2025, icoana făcătoare de minuni fiind păstrată în Catedrala Arhiepiscopală „Madona Dudu”.

Foto credit: Mitropolia Olteniei