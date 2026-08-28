Peste 4.000 de persoane au participat la Craiova la o conferință susținută de pr. Pimen Vlad

Peste 4.000 de persoane au participat joi la conferința susținută de părintele Pimen Vlad la Sala Polivalentă din Craiova.

Activitatea a fost moderată de preoții consilieri Marius Resceanu și Ștefan Bărbulescu. Părintele Pimen Vlad a abordat teme de interes pentru tineri și pentru viața creștinului în societatea actuală și a răspuns întrebărilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a participat la manifestare și a evidențiat importanța comuniunii dintre tineri.

„Ne bucurăm foarte mult să fim astăzi împreună, în această sală în care, cu ani în urmă, am deschis prima ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Oltenia. Ne amintim cu emoție de acele începuturi, când ne-am aflat împreună în rugăciune, în comuniune și în gând bun unii către ceilalți”.

„Să păstrați în suflete frumusețea acestor zile”

Mitropolitul Olteniei a subliniat importanța comuniunii și mărturisirii lui Hristos în viața credincioșilor: „Este un moment deosebit să revenim aici și să vedem că lucrarea începută atunci continuă și rodește în sufletele tinerilor noștri. Ne amintim cuvintele Psalmistului: Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună!”.

„Această comuniune, această bucurie de a fi împreună și de a-L mărturisi pe Hristos reprezintă adevărata frumusețe a unei astfel de întâlniri”.

„Să fie pentru voi un timp al rugăciunii, al bucuriei, al prieteniei și al întăririi în credință. Să păstrați în suflete frumusețea acestor zile și să duceți mai departe, în familiile, în școlile și în comunitățile voastre, bucuria întâlnirii cu Hristos și cu Biserica Sa”, i-a îndemnat Înaltpreasfinția Sa pe tineri.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Oltenia

Conferința a avut loc în cadrul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Oltenia, care s-a desfășurat în această săptămână și a reunit aproximativ 300 de tineri din cele patru eparhii ale Mitropoliei Olteniei.

În Parcul „Mihai Bravu” din municipiu, aceștia au participat la ateliere tematice inspirate de viața și mărturia Sfântului Mucenic Ioan Valahul. Discuțiile au pornit de la întrebările „Ce știe tânărul despre viață?” și „Cum înfruntă provocările prezentului?” și au abordat conflictul dintre valori, influența societății, presiunile lumii contemporane și nevoia unor modele autentice.

Tinerii au luat parte și la o procesiune care a pornit din Parcul „Mihai Bravu” și s-a încheiat la Sala Polivalentă din Craiova, unde a avut loc conferința părintelui Pimen Vlad.

Manifestarea a fost organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova, Consiliului Județean Dolj, Inspectoratului Școlar Județean Dolj și Asociației „Vasiliada”.

Foto credit: Mitropolia Olteniei