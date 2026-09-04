Mănăstirea Gura Izvorului și-a cinstit ocrotitorul: PS Andrei a pledat pentru redescoperirea dorului de Dumnezeu

Dorul după Dumnezeu trebuie să devină temelia vieții creștinului, a spus Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, joi, când mănăstirea harghiteană Gura Izvorului și-a cinstit unul dintre ocrotitori – pe Sf. Cuv. Neofit.

Părintele Episcop Andrei a oficiat Sfânta Liturghie și a vorbit despre viața de nevoință și despre dragostea pentru Dumnezeu care au caracterizat viețuirea Sfântului Cuvios Neofit.

Pornind de la cuvintele Psalmului 41 – „În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule”, Preasfinția Sa a amintit că sfântul a pustnicit timp de 30 de ani în singurătatea muntelui, în post, rugăciune și răbdarea ispitelor, căutând să se apropie tot mai mult de Dumnezeu și să dobândească desăvârșirea duhovnicească.

Viața Sfântului Cuvios Neofit rămâne astfel o mărturie vie despre puterea rugăciunii, a nevoinței și a dorului neîncetat după Dumnezeu, a spus Preasfinția Sa.

Distincții pentru sprijinitori

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul Covasnei și Harghitei a acordat Ordinul Eparhial „Mărturisitorii Credinței Străbune” unui număr de șase persoane, ca semn de recunoștință și prețuire pentru sprijinul statornic și implicarea jertfelnică manifestate față de mănăstire și obștea ei.

Sfântul Cuvios Neofit ocrotește paraclisul așezământului monahal de la Gura Izvorului, iar hramul principal al mănăstirii este „Duminica Tuturor Sfinților”.