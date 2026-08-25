Trăim într-o lume care îți oferă de toate, mai puțin pe Dumnezeu, a avertizat PS Andrei

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a slujit duminică la Mănăstirea Tulgheș, județul Harghita. „Trăim într-o lume care îți oferă de toate, mai puțin pe Dumnezeu”, a avertizat Preasfinția Sa.

Episcopul Covasnei și Harghitei a explicat pericopa evanghelică din Duminica a 12-a după Rusalii, care „prezintă un dialog al omului cu Dumnezeu și al lui Dumnezeu cu omul, cu întrebări și răspunsuri”.

„Tânărul era preocupat de viața cea veșnică. Și vedem un singur lucru: Mântuitorul nu-l dă afară. S-a dus în fața lui Dumnezeu și L-a întrebat pe Dumnezeu care porunci să le țin ca să intru în viața cea veșnică”, a subliniat ierarhul.

Desprinderea inimii de bunurile materiale

Preasfințitul Părinte Andrei a explicat că respectarea poruncilor trebuie însoțită de apropierea de Hristos și de desprinderea inimii de bunurile materiale.

„Tânărul din nou ia cuvântul și îi spune: Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Ce-mi mai lipsește? Și Mântuitorul îi spune: Dacă voiești să fii desăvârșit, vinde-ți averile tale, împarte-le la săraci și vino și urmează-Mie”.

„Desăvârșirea nu se poate obține decât în preajma Mântuitorului Iisus Hristos”, a evidențiat Preasfinția Sa.

„Să ne deschidă Dumnezeu ușa împărăției Sale”

Episcopul Covasnei și Harghitei a subliniat că problema tânărului nu era existența averii, ci atașamentul său față de aceasta, „nefiind altceva decât rob al averii lui”.

Preasfințitul Părinte Andrei i-a îndemnat pe credincioși să se roage pentru deschiderea inimii către Dumnezeu și să păstreze preocuparea pentru dobândirea vieții veșnice.

„Să ne deschidă Dumnezeu ușa împărăției Sale, dar până ce ajungem acolo să ne deschidă ușa inimilor noastre, ca să putem să-L primim pe El și împreună cu tânărul să strigăm în fiecare zi: Ce-mi mai lipsește, Doamne, ca să pot moșteni viața cea veșnică?”.

„Pe Dumnezeu, cum spun Sfinții Părinți, nu poți să-L vezi decât printre lacrimile rugăciunii, stând în genunchi, cu candela și lumânarea aprinsă, rugându-te”, a spus la final ierarhul.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei