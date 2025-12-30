La Mănăstirea Antim a fost amenajată chilia memorială a Sf. Sofian

La Mănăstirea Antim din Capitală a fost amenajată o chilie memorială în cinstea Sfântului Cuvios Sofian. Aceasta este deschisă publicului și poate fi vizitată.

Spațiul se află pe latura de nord-est a mănăstirii, într-o zonă accesibilă pelerinilor, și a fost amenajat în contextul proclamării canonizării fostului stareț al așezământului monahal.

„În această chilie, noi ne dorim ca pelerinii, vizitatorii din cadrul Mănăstirii Antim să poată să meargă pe urmele sfântului și să vadă obiectele personale care i-au aparținut, să poată să cunoască mai profund spiritualitatea, activitatea duhovnicească pe care Sfântul Sofian a întreprins-o în viața sa”, a explicat pentru Trinitas TV Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale.

Locul unde a fost amenajată chilia nu este cel unde a locuit Sfântul Sofian. Camera sfântului se află în Casa monahală a mănăstirii, unde accesul pelerinilor ar fi fost aproape imposibil.

Chilia poate servi și drept sală pentru evenimente culturale, având o capacitate de 50 de persoane. Pentru amenajarea ei în acest scop, așezământul monahal a primit fonduri nerambursabile de la Institutul Național al Patrimoniului.

Obiectele Sfântului Sofian

Arhimandritul Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim a vorbit despre procesul de identificare a obiectelor Sfântului Sofian.

„Foarte puține lucruri le-am recunoscut de prin fotografii și le-am descoperit prin veșmântărie, prin paraclis, prin magazii. Le-am recunoscut și le-am oprit, deci de câțiva ani tot le-am adunat”.

„Cu ajutorul laboratorului de restaurare al Patriarhiei Române au fost restaurate unele obiecte și iată-le acum puse aici. Biroul părintelui Sofian, la care scria, la care răspundea la scrisori și la care completa actele mănăstirii în calitate de stareț, îl avem în original”, a precizat arhimandritul.

Printre obiectele expuse în chilia memorială se regăsesc fotografii din copilăria sfântului, un fes și un culion călugăresc, un metanier, un paraman, una dintre crucile de binecuvântare folosite de Sfântul Sofian la predică și la spovedanie, precum și crucea de lemn pe care o purta la piept.

„Sunt diferite obiecte pe care le-a folosit cuviosul. Un potir donat sfinției sale, evanghelia care i-a fost pusă pe piept, cărămida pe care am recuperat-o după deshumarea sfintelor sale moaște, câteva manuscrise, predici, cuvinte de folos, piese de vestimentație monahală și liturgică”, a spus părintele arhimandrit.

„În două vitrine am pus cărțile sfinției sale, sau despre dânsul, inclusiv câteva lucrări în engleză, în arabă și câteva pagini în limba greacă despre Sfântul Cuvios Sofian”, a adăugat arhim. Antipa Burghelea.

Persoanele care doresc să viziteze chilia memorială trebuie să se adreseze părinților așezământului monahal.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene