Hramul Catedralei din Alexandria – 2026 | În imagini

Catedrala din Alexandria și-a sărbătorit hramul duminică, 30 august 2026, printr-un moment liturgic solemn. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim de Skopelos, Episcop-vicar al Mitropoliei de Halkida, Istiaia și Sporadele de Nord din cadrul Bisericii Ortodoxe a Greciei, și cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei.

La sărbătoarea hramului au participat clerici și credincioși, care s-au alăturat rugăciunii și bucuriei duhovnicești prilejuite de acest important moment din viața comunității ortodoxe din Alexandria.

În imagini, momente de la sărbătoarea hramului Catedralei din Alexandria – 2026.

Foto: Basilica / Mircea Florescu