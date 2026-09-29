Întâlnirea copiilor de preot din Arhiepiscopia Iașilor a reunit 90 de tineri în dialog și comuniune

Întâlnirea copiilor de preot din Arhiepiscopia Iașilor a reunit sâmbătă peste 90 de tineri în dialog și comuniune în orașul celor șapte coline.

Ziua a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei în Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe”, fosta Catedrală Mitropolitană.

Întâlnirea a continuat cu o conferință intitulată „Jurnalul unui copil de preot. O poveste nespusă”. Tinerii voluntari din Grupul copiilor de preot „Sf. Blandina de la Iași” au susținut un scurt moment artistic.

Arhimandrit Nicodim Petre, consilier eparhial la Sectorul Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, a vorbit despre echilibrul dintre viața de familie, cea personală și comunitate, despre transformarea provocărilor în ocazii de creștere și despre riscul de a se lăsa definiți doar de statutul de „copil de preot”.

Sesiuni de dialog

Au urmat două sesiuni de dialog, în care tinerii, distribuiți în trei grupe de vârstă au participat la activități de cunoaștere.

Ziua s-a încheiat cu o vânătoare de comori prin centrul Iașiului. Primele trei echipe au fost premiate cu Noul Testament și cu volumul „Gânduri de la Nemțișor, din Poiana Prieteniei – opt dialoguri pentru tineri”.

Potrivit organizatorilor, manifestarea a consolidat relațiile dintre tineri și, totodată, legătura lor cu Dumnezeu, oferindu-le un spațiu în care să se simtă primiți, ascultați și încurajați să își pună darurile în slujba Bisericii și a celorlalți.

Grupul copiilor de preot a fost înființat în luna noiembrie 2025 cu scopul de a facilita comunicarea dintre tineri și în afara întâlnirilor anuale.