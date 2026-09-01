ITO București 2026 a debutat cu un concert: Un spațiu în care credința și bucuria tinerilor pot fi împreună

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026 a debutat luni cu un concert la Arenele Romane din București. Cu acest prilej, Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a subliniat că evenimentul este creează pentru participanți „un spațiu în care credința și bucuria pot fi împreună”.

Preasfinția Sa a explicat că momentul arată că viața de credință nu este separată de realitățile și aspirațiile vârstei tinere.

„Biserica nu le cere tinerilor să înceteze să fie tineri pentru a fi credincioși, ci dorește să îi învețe să trăiască tinerețea frumos, să trăiască tinerețea cu folos duhovnicesc pentru întreaga viață”, a spus ierarhul.

Tineri veniți din mai multe țări

La momentul artistic de la Arenele Romane a participat și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a evidențiat importanța evenimentului, amintind de întâlnirea dintre Mântuitorul Hristos și tânărul bogat din Evanghelie.

„Domnul a privit cu drag la el. Și probabil că aceasta este privirea pe care Domnul o acordă tinerilor, dar și celor care își păstrează inima tânără, dincolo de zbuciumul vieții”.

Totodată, ierarhul a subliniat dorința participanților veniți din mai multe țări și comunități ortodoxe de a se întâlni și de a descoperi oameni și locuri noi.

„Este impresionantă dragostea acestor tineri, a preoților și a arhipăstorilor lor, care i-au trimis aici”, a spus Preasfinția Sa.

Muzica, un limbaj al iubirii

Concertul de la Arenele Romane a fost susținut de formația Bere Gratis și artista Andra. În deschidere, voluntarii ITO 2026 au cântat imnul evenimentului.

Mihai „Miță” Georgescu, vocalistul trupei Bere Gratis, a subliniat valorile tinerilor participanți și legătura dintre credință, iubire și muzică.

„Biserica este Hristos. Și Hristos e în inima noastră. Deci, oriunde, El e cu noi. Și oriunde e frumos, oriunde e iubire, acolo e și El”, a spus artistul.

La rândul ei, Andra a explicat că a primit cu bucurie invitația, amintind că a mai participat la ITO, la Sibiu, în 2018: „Mă bucur, nespus de mult că m-au ales din nou pe mine, dintre atâți artiști, să le cânt. Eu am fost surprinsă”.

Artista a subliniat că a susținut concertul „cu cel mai mare drag” și că mesajul transmis publicului tânăr a fost „unul de suflet”.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși va continua în următoarele zile cu un program de rugăciune, ateliere și activități culturale pentru cei 2.400 de participanți din țară și din străinătate.

Mai multe fotografii de la eveniment sunt disponibile în Galeria foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu