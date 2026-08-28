A fost lansat imnul ITO 2026: „Cântecul pe care îl duci acasă”

A fost lansat imnul ITO 2026, intitulat „Cântecul pe care îl duci acasă”, care va fi intonat pentru prima dată la deschiderea oficială a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși, la Catedrala Națională.

Cântecul semnat de Adriana Ene va însoți principalele momente în care participanții se vor reuni pe parcursul celor patru zile petrecute la București.

„Fiecare ediție a Întâlnirii își are imnul ei, cântecul pe care tinerii îl învață în primele ore și îl duc apoi cu ei acasă”, au subliniat organizatorii ediției de anul acesta a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși.

Versurile pun în prim-plan căutările specifice tinereții, dorința de comuniune și orientarea vieții către Dumnezeu.

Imnul ITO 2026

Strofa 1

Bucuroși uneori,

sau cu capul în nori

Vise avem mii și mii

Și în ochi ard făclii

De Lumină curată

Ce în viață ne poartă.

Refren

Cine ești, cine sunt?

Ce rost am pe pământ?

Curajos sau timid

Eu visez, spre Cer tind!

Și te chem și pe tine

Să vii azi lângă mine

Bucuroși să trăim

În Lumină să fim!

Strofa 2

Suntem tineri, tineri, tineri

Zboară timpul cu noi

În pământul vieții

Semănăm calde ploi

De speranță, schimbări

Lumi în care să zbori

Raze vii printre nori.

(Refren)

Strofa 3

În credință, în credință

Noi uniți să trăim

De la sfinți să-nvățăm

Puternici să fim

Să rostim cu tărie

Suntem Vii în Hristos

Rămâi tânăr și curajos!

(Refren)

Varianta audio a imnului ITO 2026 poate fi ascultată aici.

Pe lângă imn, participanții au la dispoziție pe site-ul ITO 2026 și rugăciunile zilei, precum și identitatea vizuală a ediției. Resursele digitale pot fi accesate și prin aplicația pentru telefon, disponibilă în App Store și Google Play.

ITO 2026 se va desfășura la București în perioada 31 august-3 septembrie și va reuni aproximativ 2.400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani, din România, diaspora și alte țări. Tema ediției este „Tinerii, Familia și Viața în Hristos”.

Foto credit: Facebook / Întâlnirea Tinerilor Ortodocși – ITO